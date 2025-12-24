Search here...

Em um vestido que valoriza sua silhueta, Shakira cativa com um visual elegante.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Com seu carisma e senso de estilo inato, Shakira brilha muito além do cenário musical. Recentemente, ela causou sensação no Instagram ao revelar um novo visual para promover sua marca de produtos para cabelo, Isima. Em um elegante vestido preto, a cantora colombiana prova mais uma vez que moda e marketing podem ser uma combinação vencedora quando aliadas à autenticidade.

Um visual que combina elegância e ousadia.

Nas fotos publicadas em sua conta oficial, Shakira exibe um vestido preto que acentua perfeitamente sua silhueta. O corte ajustado e o tecido estruturado conferem ao vestido um ar sofisticado, enquanto o comprimento mini adiciona um toque de modernidade. Para completar o look, a cantora optou por botas de cano curto pretas com salto, uma escolha que reforça o ar chique e assertivo da produção.

Seus cabelos naturalmente cacheados e volumosos atraem o olhar instantaneamente. Esse detalhe está longe de ser insignificante: ele realça a textura e o brilho – duas promessas essenciais dos produtos Isima, que ela promove sutilmente neste ensaio fotográfico.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

A fusão de estilo e estratégia

O que diferencia essa aparição é a forma como Shakira conecta com sucesso sua imagem pública ao seu mundo empresarial. Ao posar com sacolas de presentes nas cores vibrantes de sua marca, ela transforma sua própria presença em uma poderosa ferramenta de comunicação. Essa mistura de glamour e autenticidade confere à campanha um tom acessível, fiel ao espírito da cantora. Os internautas, cativados, rapidamente inundaram a publicação com comentários entusiasmados, elogiando a beleza natural da artista e seu talento para se reinventar sem deixar de ser fiel à sua essência.

Em resumo, com essa aparição, Shakira confirma seu status como ícone da moda e empresária de sucesso. Seu vestido estruturado representa mais do que apenas uma roupa: simboliza o equilíbrio perfeito entre confiança, elegância e visão de marketing. Ao dominar a arte do estilo e da imagem, Shakira continua a inspirar, provando que o estilo mais poderoso é aquele que reflete a autoconfiança.

O que essa supermodelo teria ganho por aparecer por um minuto em um filme cult?
"Você ainda brilha intensamente": Serena Williams causa sensação em um vestido longo.

