Margot Robbie revisita um clássico da moda com elegância contemporânea.

Margot Robbie mais uma vez chamou a atenção dos fãs de moda ao se inspirar na história do estilo para criar um visual que mescla passado e presente. Em eventos relacionados ao filme "O Morro dos Ventos Uivantes", a atriz escolheu peças inspiradas em silhuetas clássicas, reinterpretando-as com um toque decididamente moderno.

Uma homenagem sartorial a épocas passadas.

Para a estreia londrina de "O Morro dos Ventos Uivantes" e diversas aparições promocionais, Margot Robbie adotou figurinos que evocavam períodos históricos, particularmente a era vitoriana e a década de 1990. O stylist Andrew Mukamal orquestrou looks que combinavam elementos de arquivo — como um casaco de brocado inspirado em John Galliano da década de 1990 — com peças modernas, criando uma tensão estilística cativante.

Uma fusão de detalhes históricos e modernidade.

Um dos looks mais marcantes era um vestido vitoriano de renda com espartilho, adornado com tranças sintéticas que remetiam às famosas joias funerárias das irmãs Brontë, combinado com uma réplica de uma pulseira histórica. Essa mistura de referências históricas com uma silhueta contemporânea ilustra como Margot Robbie brinca com os códigos da época para criar um efeito visual impactante.

Uma interpretação muito distante da simples nostalgia.

Em vez de simplesmente reproduzir estilos vintage, a atriz e sua equipe criativa reinventam esses códigos para integrá-los completamente a um guarda-roupa contemporâneo. Isso fica particularmente evidente na escolha de peças clássicas — vitorianas ou inspiradas nos anos 90 — usadas de forma não convencional, revelando detalhes como o umbigo ou incorporando justaposições ousadas.

Reações e perspectivas sobre essa escolha estilística.

Observadores de moda elogiaram a ousadia de Margot Robbie, destacando sua capacidade de transcender épocas e criar um diálogo entre diferentes referências estilísticas. Essa abordagem, às vezes chamada de método de vestimenta, consiste em vestir a atriz de acordo com o universo de seus papéis — neste caso, o de "O Morro dos Ventos Uivantes" — mas com uma liberdade estética característica da moda contemporânea.

Ao revisitar clássicos da moda por meio de criações que evocam tanto o passado quanto o presente, Margot Robbie confirma seu status como uma figura influente no mundo da moda. Suas escolhas de vestuário, uma mistura de homenagem histórica e modernidade confiante, oferecem uma perspectiva rica e inspiradora sobre a moda atual, cativando tanto entusiastas quanto críticos.