Search here...

Jennifer Aniston desfaz o mito: a cor real do seu cabelo vai te surpreender.

Fabienne Ba.
Extrait du film « Les Millers »

Símbolo da loira californiana "perfeita" desde a popular série americana "Friends", Jennifer Aniston acaba de fazer uma revelação inesperada sobre seus cabelos: ela é naturalmente morena. A atriz, diretora e produtora americana está desfazendo um mito de décadas.

"É tudo falso!": A revelação sem filtros

Em um vídeo promocional de sua marca Lolavie, uma fã pergunta: "Você poderia voltar a ser morena?". Sem hesitar, Jennifer Aniston responde com um sorriso: "Mas eu SOU morena!". Exibindo seus icônicos longos cabelos loiros, ela acrescenta: "É tudo falso". Sua amiga Courteney Cox, que está com ela, confirma isso de forma bem-humorada, mostrando uma foto antiga de Jennifer com cabelos escuros: "É assim que ela realmente é!".

Antes de Rachel, a morena natural

Antes de interpretar Rachel Green em "Friends" e popularizar o corte de cabelo "The Rachel" como um fenômeno global, Jennifer Aniston ostentava um castanho luminoso e quente, bem diferente de seu visual atual. Por mais de 25 anos, seu loiro característico foi, na verdade, resultado de uma coloração feita em salão. A atriz abraça completamente essa transformação: "Muitas loiras icônicas, como Shakira ou Brigitte Bardot, não são loiras naturais. Isso faz parte da construção da imagem."

Uma cor que ela já ousou usar.

Esta não é a primeira vez que Jennifer Aniston aparece na tela com cabelo castanho. Em "Quero Matar Meu Chefe" (2011), ela lutou para manter a cor, que era considerada muito diferente de sua imagem impecável. "Tínhamos medo de que não parecesse comigo", disse ela na época. Ironicamente, era a cor natural do seu cabelo.

Em direção ao retorno ao marrom?

Ao ser questionada sobre um possível retorno à sua cor de cabelo original, Jennifer Aniston respondeu francamente: "Eu poderia voltar a ser morena, sim." Essa declaração rapidamente incendiou as redes sociais e os fãs de beleza.

Ao assumir publicamente seu cabelo natural, Jennifer Aniston desafia a imagem pública cuidadosamente cultivada das celebridades. Ela, há muito considerada o arquétipo da loira de Hollywood, nos lembra que nenhum ícone é estático – e que por trás de cada imagem existe uma realidade, por vezes, bem diferente.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Resposta mordaz de Miley Cyrus a um fotógrafo

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Resposta mordaz de Miley Cyrus a um fotógrafo

Miley Cyrus causou alvoroço recentemente no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs durante uma discussão com um...

Aos 59 anos, a aparência dessa modelo é cativante.

Chuando Tan, fotógrafo e ex-modelo singapuriano nascido em 1966, ostenta um rosto delicado, um físico atlético e um...

"É o corpo de uma mulher saudável": ela responde às críticas sobre seu físico.

Lara Raj, integrante do grupo de K-pop KATSEYE, quebrou recentemente o silêncio diante de uma onda de comentários...

Bradley Cooper responde às acusações de cirurgia plástica.

Bradley Cooper finalmente pôs fim ao mistério em torno de seu rosto. Convidado do podcast " Smartless ",...

Vestida com roupa esportiva, Eva Longoria exibe sua silhueta definida.

Por trás de seu sorriso lendário e elegância natural, a atriz, diretora, produtora e modelo americana Eva Longoria...

"Por que você precisa se casar para ser feliz?": Esta cantora quebra um tabu

Rosé, a voz icônica do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, falou recentemente de forma franca no podcast...

© 2025 The Body Optimist