Jennifer Aniston desfaz o mito: a cor real do seu cabelo vai te surpreender.

Símbolo da loira californiana "perfeita" desde a popular série americana "Friends", Jennifer Aniston acaba de fazer uma revelação inesperada sobre seus cabelos: ela é naturalmente morena. A atriz, diretora e produtora americana está desfazendo um mito de décadas.

"É tudo falso!": A revelação sem filtros

Em um vídeo promocional de sua marca Lolavie, uma fã pergunta: "Você poderia voltar a ser morena?". Sem hesitar, Jennifer Aniston responde com um sorriso: "Mas eu SOU morena!". Exibindo seus icônicos longos cabelos loiros, ela acrescenta: "É tudo falso". Sua amiga Courteney Cox, que está com ela, confirma isso de forma bem-humorada, mostrando uma foto antiga de Jennifer com cabelos escuros: "É assim que ela realmente é!".

Antes de Rachel, a morena natural

Antes de interpretar Rachel Green em "Friends" e popularizar o corte de cabelo "The Rachel" como um fenômeno global, Jennifer Aniston ostentava um castanho luminoso e quente, bem diferente de seu visual atual. Por mais de 25 anos, seu loiro característico foi, na verdade, resultado de uma coloração feita em salão. A atriz abraça completamente essa transformação: "Muitas loiras icônicas, como Shakira ou Brigitte Bardot, não são loiras naturais. Isso faz parte da construção da imagem."

Uma cor que ela já ousou usar.

Esta não é a primeira vez que Jennifer Aniston aparece na tela com cabelo castanho. Em "Quero Matar Meu Chefe" (2011), ela lutou para manter a cor, que era considerada muito diferente de sua imagem impecável. "Tínhamos medo de que não parecesse comigo", disse ela na época. Ironicamente, era a cor natural do seu cabelo.

Em direção ao retorno ao marrom?

Ao ser questionada sobre um possível retorno à sua cor de cabelo original, Jennifer Aniston respondeu francamente: "Eu poderia voltar a ser morena, sim." Essa declaração rapidamente incendiou as redes sociais e os fãs de beleza.

Ao assumir publicamente seu cabelo natural, Jennifer Aniston desafia a imagem pública cuidadosamente cultivada das celebridades. Ela, há muito considerada o arquétipo da loira de Hollywood, nos lembra que nenhum ícone é estático – e que por trás de cada imagem existe uma realidade, por vezes, bem diferente.