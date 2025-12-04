Após as Olimpíadas, esta campeã fala abertamente sobre suas dificuldades financeiras: internautas reagem fortemente.

Mélanie De Jesus Dos Santos, ginasta da Martinica com 7 medalhas europeias, incluindo 4 de ouro e 4 de bronze no Campeonato Mundial de 2023, quebrou recentemente o silêncio na RTL . Eliminada nas eliminatórias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, apesar de suas ambições, ela descreveu uma situação de extrema precariedade após as Olimpíadas: patrocinadores como Dior, LVMH, Adidas e Venus desapareceram, deixando-a sem uma renda estável.

Um histórico brilhante diante da realidade econômica.

Apesar de uma trajetória excepcional – chegando à França continental aos 12 anos vinda da Martinica, integrando-se rapidamente à seleção francesa júnior e, em seguida, alcançando grandes feitos no nível sênior, apesar de uma grave lesão ligamentar em 2015 – Mélanie De Jesus Dos Santos personifica as esperanças da ginástica francesa. No entanto, após a decepção das Olimpíadas em casa, que a levou a um esgotamento profissional tratado por psicólogo, psiquiatra e hipnose, a realidade a atingiu em cheio: "Hoje, não tenho nada [...] Você vai de tudo a nada, sente-se abandonada", disse ela à RTL.

Vivendo com os pais por falta de recursos para alugar um apartamento, ela trabalha como funcionária da Crégym Martinique para se sustentar, enfatizando que "a ginástica não é um esporte profissional, você precisa vencer para ganhar dinheiro" .

Retornar à ginástica por necessidade, e não por paixão.

Inicialmente determinada a nunca mais tocar num aparelho depois de Paris – "Não tinha posto os pés num ginásio desde então", disse ela em junho no programa de televisão francês C à Vous – a campeã vê-se obrigada a regressar: "Mesmo que não queira voltar à ginástica, o que vou fazer? Nunca trabalhei, não conheço o mundo normal." Aos 25 anos, sem diploma nem experiência profissional, Mélanie De Jesus Dos Santos obriga-se a fazer o que sabe, lamentando a falta de apoio federal pós-olímpico que poderia ter facilitado a transição.

Reações online: apoio massivo versus críticas severas

O vídeo da RTL viralizou, gerando uma onda de solidariedade a esse "pedido de socorro" em relação à situação precária de atletas não profissionais, muitas vezes esquecidas após os holofotes olímpicos. Críticas também se fizeram presentes, com comentários indignados: "Delirante", "Não vamos ter pena dela, ela é jovem, deveria voltar para a escola", "Seus pais não te disseram para não apostar tudo em um esporte que não dá retorno financeiro?". Essa reação negativa revela as tensões sociais em torno do esporte feminino e das escolhas de vida das atletas, frequentemente ignoradas apesar dos sacrifícios familiares e pessoais que elas fazem.

Um apelo para repensar o apoio pós-olímpico.

Este depoimento destaca um problema estrutural: o fim dos patrocínios após os Jogos, a falta de uma rede de segurança e a pressão psicológica acumulada. Mélanie De Jesus Dos Santos apela implicitamente por um maior apoio federal e social aos atletas no "fim do seu ciclo", transformando a sua luta num debate nacional sobre o valor do desporto amador de elite.

Através da história de Mélanie De Jesus Dos Santos, a vulnerabilidade do esporte de elite fica exposta: por trás da excelência, da disciplina e das medalhas, escondem-se trajetórias frágeis, dependentes de resultados e da visibilidade na mídia. Seu testemunho, longe de ser um caso isolado, nos lembra que muitos atletas atuam dentro de um modelo econômico incerto, onde o reconhecimento esportivo não garante nem estabilidade financeira nem uma transição tranquila para uma nova carreira. A onda de emoções — que varia da empatia à incompreensão — desencadeada nas redes sociais ressalta a necessidade urgente de repensar o status dos atletas franceses.