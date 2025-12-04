Search here...

Anne Hathaway ousa experimentar um penteado inesperado.

Jade Leclerc
Screen extrait du film « Mother Mary »

Para seu próximo papel no thriller musical de David Lowery, "Mother Mary", Anne Hathaway, famosa por seus longos cabelos castanhos, está exibindo uma transformação capilar "radical". A atriz adotou um loiro platinado ultraliso, realçado por duas mechas pretas contrastantes que emolduram seu rosto, conferindo-lhe um visual "rock 'n' roll" que contrasta fortemente com sua imagem habitual.

Uma transformação para um papel único

A atriz americana Anne Hathaway interpreta uma estrela pop no filme "Mother Mary", adotando uma nova identidade visual marcada por uma coloração capilar em dois tons. Essa mudança confere a ela uma presença de palco poderosa e inovadora, ao mesmo tempo que destaca seu rosto de uma maneira completamente nova. A transformação capilar reflete o espírito vanguardista da personagem e cativa o público desde o primeiro trailer.

Um look inspirado nas tendências de vanguarda.

Essa coloração faz parte de uma tendência de penteados experimentais que misturam cores contrastantes e efeitos gráficos marcantes, lembrando o "Halo Hair" popularizado pela cantora Rosalía. Em Anne Hathaway, o loiro platinado contrastando com mechas escuras cria uma moldura dinâmica ao redor do rosto, combinando modernidade e um espírito rebelde. Seu penteado perfeitamente liso, com risca central bem definida, completa esse visual ousado.

Uma incursão bem-sucedida em um universo musical sombrio.

O filme "Mother Mary" promete uma atmosfera de suspense, com Anne Hathaway interpretando uma estrela pop complexa em meio a figurinos deslumbrantes e sequências coreografadas intensas. Este novo penteado complementa perfeitamente o tom dramático e teatral do filme, realçando o carisma da atriz e marcando uma virada estética em sua carreira.

Uma fonte inesperada de inspiração para o cabelo.

Este estilo bicolor cativa pela sua originalidade e sofisticação, inspirando sem dúvida muitos fãs a reinventarem-se ao brincarem com fortes contrastes capilares. Anne Hathaway demonstra, assim, que mudar o penteado pode ser uma forma de arte e expressão pessoal.

Com esse visual loiro platinado com reflexos escuros, Anne Hathaway prova mais uma vez sua capacidade de surpreender e se reinventar. Muito mais do que uma simples mudança de cabelo, essa transformação reflete a evolução artística da atriz e alimenta a expectativa em torno de "Mother Mary".

Jade Leclerc
Sou editora de beleza e tenho paixão por tudo relacionado a autocuidado, maquiagem e rituais que nos reconectam com nós mesmas. Adoro decifrar tendências, testar produtos e entender o que está por trás das promessas de marketing.
