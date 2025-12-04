Ícone natalino, Mariah Carey incendeia o palco em Las Vegas.

Mariah Carey, o ícone indiscutível do Natal, incendiou recentemente o palco do Dolby Live em Las Vegas com o lançamento de sua residência "Christmastime in Las Vegas", um show que transporta o público para um mágico mundo de inverno. A "Rainha do Natal" usou um deslumbrante vestido açucarado, cercada por flocos de neve gigantes, anjos tocando trombetas e um cenário que lembrava um globo de neve gigante, para um show em três atos que misturava clássicos atemporais e sucessos recentes.
Um cenário mágico e performances vocais lendárias.
O espetáculo, em cartaz até 13 de dezembro no Park MGM, começa com uma entrada triunfal onde Mariah Carey cativa instantaneamente o público com suas notas altas icônicas, particularmente em "All I Want for Christmas Is You", que culmina em um pico vocal de cinco oitavas. A produção inclui dançarinos em trajes festivos, efeitos de neve e um repertório alegre que inclui "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" e "Here Comes Santa Claus", criando uma atmosfera de nostalgia e glamour de Las Vegas. Os fãs, vestidos com roupas iluminadas e suéteres temáticos, dançam e cantam junto, transformando cada apresentação em uma celebração coletiva.
Veja esta publicação no Instagram
Os fãs ficaram extasiados com a energia do palco.
As reações do público ressaltam um entusiasmo transbordante: a voz de Mariah continua "impecável" e "lendária", com uma energia contagiante que faz todos se levantarem para dançar e iluminarem seus celulares em uníssono. Vídeos com os melhores momentos capturam uma multidão jubilosa, descrevendo o evento como "inesquecível" e uma "coroação" para a rainha das festas de fim de ano, onde gerações compartilham sorrisos e cumprimentos. A atmosfera natalina é eletrizante, confirmando seu status como uma artista que "vive para esta época".
Veja esta publicação no Instagram
Em resumo, Mariah Carey se destaca nesse papel de "trilha sonora natalina", alternando olhares cúmplices com a plateia e uma condução precisa para um show impecável e envolvente. Fotos e vídeos dos primeiros shows mostram uma diva radiante, oferecendo uma experiência que vai além de um concerto: uma imersão na magia do Natal em Las Vegas.