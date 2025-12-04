Search here...

Ícone natalino, Mariah Carey incendeia o palco em Las Vegas.

Léa Michel
Mariah Carey, o ícone indiscutível do Natal, incendiou recentemente o palco do Dolby Live em Las Vegas com o lançamento de sua residência "Christmastime in Las Vegas", um show que transporta o público para um mágico mundo de inverno. A "Rainha do Natal" usou um deslumbrante vestido açucarado, cercada por flocos de neve gigantes, anjos tocando trombetas e um cenário que lembrava um globo de neve gigante, para um show em três atos que misturava clássicos atemporais e sucessos recentes.

Um cenário mágico e performances vocais lendárias.

O espetáculo, em cartaz até 13 de dezembro no Park MGM, começa com uma entrada triunfal onde Mariah Carey cativa instantaneamente o público com suas notas altas icônicas, particularmente em "All I Want for Christmas Is You", que culmina em um pico vocal de cinco oitavas. A produção inclui dançarinos em trajes festivos, efeitos de neve e um repertório alegre que inclui "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" e "Here Comes Santa Claus", criando uma atmosfera de nostalgia e glamour de Las Vegas. Os fãs, vestidos com roupas iluminadas e suéteres temáticos, dançam e cantam junto, transformando cada apresentação em uma celebração coletiva.

Os fãs ficaram extasiados com a energia do palco.

As reações do público ressaltam um entusiasmo transbordante: a voz de Mariah continua "impecável" e "lendária", com uma energia contagiante que faz todos se levantarem para dançar e iluminarem seus celulares em uníssono. Vídeos com os melhores momentos capturam uma multidão jubilosa, descrevendo o evento como "inesquecível" e uma "coroação" para a rainha das festas de fim de ano, onde gerações compartilham sorrisos e cumprimentos. A atmosfera natalina é eletrizante, confirmando seu status como uma artista que "vive para esta época".

Em resumo, Mariah Carey se destaca nesse papel de "trilha sonora natalina", alternando olhares cúmplices com a plateia e uma condução precisa para um show impecável e envolvente. Fotos e vídeos dos primeiros shows mostram uma diva radiante, oferecendo uma experiência que vai além de um concerto: uma imersão na magia do Natal em Las Vegas.

