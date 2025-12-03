Search here...

Aos 45 anos, Venus Williams está radiante em suas fotos de noivado.

Léa Michel
@venuswilliams/Instagram

A tenista americana Venus Williams compartilhou recentemente no Instagram fotos inéditas de seu noivado com o ator e produtor italiano Andrea Preti, que aconteceu em 31 de janeiro de 2025, com a legenda "Noivos em 31/01/25💫" (Noivos em 31/01/2025).

O casal e o pedido de casamento

Venus Williams e Andrea Preti iniciaram um relacionamento amoroso no verão passado, oficializando-o durante a Semana de Moda de Paris em fevereiro de 2025 com diversas aparições públicas juntos. O pedido de casamento, mantido em segredo, foi finalmente revelado após a vitória de Venus Williams no Mubadala Citi DC Open em 22 de julho de 2025, onde ela usou dois anéis de diamante.

Em fotos de noivado compartilhadas no Instagram, Venus Williams, vestindo um vestido branco de alças, posa radiante ao lado de Andrea Preti em um cenário tropical com seu cachorro Harry, oferecendo um raro vislumbre de sua vida pessoal para a heptacampeã de Grand Slam. As imagens destacam sua felicidade e capturam o forte laço entre os dois, com Andrea Preti primeiro usando uma camisa de estampa de leopardo e depois de branco.

Apoio decisivo para seu retorno ao tênis

Andrea Preti desempenhou um papel fundamental no retorno de Venus, motivando-a durante as exigentes sessões de treino que ela compara a "um trabalho das 9h às 17h, só que correndo o tempo todo", evitando qualquer momento de desânimo. Presente em suas partidas, ele a encorajou a perseverar após mais de um ano de ausência, fortalecendo sua determinação para 2026 com a participação no ASB Classic, na Nova Zelândia.

Reações entusiasmadas dos fãs

Essa sequência de fotos recebeu quase 175 mil curtidas, com comentários como "Parabéns! O amor combina muito com você" e "Você está radiante de felicidade". A tenista americana Coco Gauff reagiu com emojis de coração, enquanto alguns fãs de Venus Williams notaram seu "brilho pós-noivado", uma mudança em relação à sua discrição habitual sobre sua vida privada.

Em resumo, Venus Williams brilha nestas fotos de noivado, combinando com perfeição amor, esporte e elegância com Andrea Preti. Este momento íntimo é inspirador, marcando um capítulo radiante para a lenda do tênis após seu retorno triunfante.

"Passei por algumas noites muito difíceis": Emma Roberts fala abertamente sobre o pós-parto.

