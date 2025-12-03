"Foi uma insegurança": o que Cara Delevingne ousou fazer em termos de cirurgia plástica

A modelo e atriz britânica Cara Delevingne revelou em entrevista à Bustle que se submeteu a uma cirurgia estética (ácido hialurônico) no queixo para "corrigir uma característica" que sempre a incomodou, especificando que foi uma escolha estritamente pessoal, motivada por sua própria relação com esse complexo, e não um desejo de normalizar a cirurgia estética ou sugerir que todos deveriam fazê-la.

A origem da falta de confiança

Cara Delevingne explica que a falta de um queixo proeminente a incomodava profundamente, um detalhe facial que ela percebia como "um desequilíbrio". "Tive que fazer preenchimento no queixo. Eu nunca tinha tido queixo antes, e isso era um problema para mim", diz ela.

Para a modelo e atriz, essa cirurgia plástica não transforma sua identidade, mas a harmoniza, e ela insiste na transparência: "Acho muito importante falar abertamente sobre isso, porque não há nada de que se envergonhar". Ela vê isso como um ato de empoderamento, desde que a autoestima seja cultivada para além da aparência.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Cara Delevingne (@caradelevingne)

Outras confissões de beleza sem censura

Cara Delevingne também fala sobre sua redução de mama, motivada tanto pelo conforto quanto pelo desejo de se sentir melhor com seu corpo. Ela conta que considerou brevemente o Botox antes de optar pelo PRP (plasmaférese), uma abordagem que considera mais natural e mais adequada às suas expectativas. A atriz e modelo conclui enfatizando que suas escolhas estéticas são, em sua opinião, "perfeitamente legítimas", que derivam de uma jornada pessoal e que nenhuma mulher deve ser julgada pela forma como escolhe cuidar de si mesma.

Ao compartilhar abertamente suas experiências com cirurgias e tratamentos estéticos, Cara Delevingne demonstra um nível raro de transparência nas indústrias da moda e do cinema. Sem buscar promover suas escolhas como modelo, ela nos lembra que cada jornada é única e que o bem-estar pessoal continua sendo a prioridade. Seja aceitando inseguranças, transformando-as ou superando-as, o essencial, segundo ela, é poder fazer isso livremente, sem pressão ou julgamento externo.