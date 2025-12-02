Search here...

Rita Ora arrasa no tapete vermelho com um ousado vestido justíssimo.

A cantora, modelo e atriz kosovar-britânica Rita Ora chamou a atenção recentemente no Fashion Awards 2025 em Londres, ao aparecer no tapete vermelho com um vestido prateado justíssimo e um decote ousado.

Um vestido com um brilho impressionante.

O vestido escolhido por Rita Ora era um modelo Ralph Lauren de corte justo que abraçava suas curvas com elegância. A textura acetinada e o brilho metálico captavam a luz a cada movimento, enquanto a fenda alta adicionava um toque de glamour discreto, perfeito para uma noite de prestígio. Rita Ora completou este look marcante com um coque de bailarina elegante que realçou suas joias discretas e a maquiagem, com olhos esfumados e lábios em um tom rosa intenso. Este conjunto harmonioso demonstrou seu impecável senso de estilo e confiança no tapete vermelho.

Uma presença marcante em um evento de destaque.

O Fashion Awards é um evento imperdível na indústria da moda, que homenageia estilistas e talentos emergentes. O look de Rita Ora, já reconhecida por suas escolhas ousadas e frequentemente vanguardistas, foi amplamente aclamado como um dos mais memoráveis da cerimônia de 2025. Seu conjunto cativou críticos e público, personificando perfeitamente o espírito do evento. Ele não apenas consolidou sua reputação como pioneira da moda, mas também gerou inúmeras discussões nas redes sociais, onde foi considerado um "verdadeiro momento fashion".

Com essa aparição deslumbrante, Rita Ora confirma mais uma vez seu status de ícone de estilo, capaz de combinar ousadia e elegância. Entre glamour e confiança, ela prova que o tapete vermelho é um verdadeiro palco onde domina a cena com seu carisma e senso de estilo inato.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
LAISSER UN COMMENTAIRE

