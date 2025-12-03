"Passei por algumas noites muito difíceis": Emma Roberts fala abertamente sobre o pós-parto.

A atriz e produtora americana Emma Roberts, conhecida por seus papéis em "American Horror Story" e "Scream Queens", se abre em uma entrevista para a capa de dezembro da Harper's Bazaar Espanha. A mãe de um menino de quase 5 anos chamado Rhodes, nascido em dezembro de 2020, fala abertamente sobre os altos e baixos da maternidade, marcada por momentos de profundo sofrimento pós-parto.

A maternidade, uma fonte de profundidade emocional.

Emma Roberts explica que a maternidade lhe proporcionou uma "imensa riqueza emocional", tanto pessoal quanto profissionalmente: "Ver o mundo através dos olhos dela é lindo e transforma a sua perspectiva de vida". Essas emoções intensas influenciam até mesmo sua atuação, permitindo que ela explore sentimentos complexos em seus papéis. Ao se aproximar do seu quinto aniversário, no entanto, Rhodes admite que ainda está "se descobrindo como uma mulher e mãe imperfeita", esforçando-se para sempre dar o seu melhor.

Noites escuras que enriquecem sua criatividade

"Passei por algumas noites muito difíceis no pós-parto", confessa ela, enfatizando como esses períodos difíceis foram canalizados para sua arte: "Usar essas emoções de forma criativa é interessante". Após se separar do ator americano Garrett Hedlund em 2022, Emma Roberts agora divide sua vida com o noivo, o ator americano Cody John, que a pediu em casamento em 2024. O relacionamento deles prospera graças a "uma forte conexão fora das telas, apesar dos desafios das filmagens itinerantes", explica Emma.

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional está no centro de suas escolhas.

Agora mais seletiva em seus projetos para priorizar o tempo com a família – "Filmar significa ficar longe de casa por longos períodos" – Emma Roberts cultiva uma vida fora das telas para evitar que sua carreira a consuma. Noiva e produtora por meio de sua empresa, ela está inclusive preparando um curta-metragem com sua colaboradora Karah, um sinal de uma carreira em plena evolução, onde a maternidade desempenha um papel central.

Ao compartilhar sua história com tanta sinceridade, Emma Roberts nos lembra que a maternidade, além de seus momentos luminosos, também possui aspectos mais sombrios que são frequentemente silenciados. Seu relato oferece uma visão valiosa do período pós-parto, ainda envolto em tabu, e destaca a força necessária para conciliar vulnerabilidade, criatividade e equilíbrio pessoal.