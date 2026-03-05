"Só vejo ódio": Esta atriz quebra o silêncio sobre o assédio online.

Na cerimônia do Actor Awards de 2026, Odessa A'zion, a nova estrela do filme americano "Marty Supreme", deu uma resposta sincera a um repórter do ET que lhe perguntou se era estranho se tornar "a queridinha de Hollywood". Seu comovente depoimento sobre o ódio online tocou o público.

Uma pergunta inocente que revela uma dura realidade.

No tapete vermelho, o jornalista pergunta: "É estranho se tornar uma das 'it girls' de Hollywood? ". A atriz americana Odessa retruca: "Só vejo ódio. Então, para mim, não existem 'it girls'". Essa resposta direta destaca o lado sombrio da fama repentina.

O lado sombrio da fama nas redes sociais

Indicada ao prêmio de Melhor Atriz por seu papel em "Marty Supreme", Odessa se tornou uma sensação na mídia. No entanto, por trás dos elogios, ela enfrentou uma onda de comentários tóxicos. Sua franqueza destaca como jovens atrizes muitas vezes se tornam alvos fáceis de críticas gratuitas, bem distantes do mito da "it girl".

As reações emocionadas dos fãs

Comovidos, os internautas inundaram a seção de comentários: "É triste, dá para ver que isso a afetou muito", "Costumamos direcionar energia negativa assim, principalmente para as mulheres". Muitos elogiaram sua coragem, observando que o assédio online afeta desproporcionalmente as mulheres no mundo do entretenimento.

Uma atriz que rejeita rótulos.

Filha da atriz e produtora americana Pamela Adlon, Odessa rejeita o rótulo de "it girl". Ela prefere falar sobre seu trabalho exigente — indicações, colaborações com Timothée Chalamet — em vez de fofocas. Sua mensagem clama por mais empatia diante da pressão das redes sociais.

Com sua poderosa declaração, "Tudo o que vejo é ódio", Odessa A'zion expõe a dura realidade do assédio online. Ela transforma a dor em um apelo por gentileza, especialmente para com as mulheres. Um lembrete comovente: por trás da "it girl" existe uma artista ferida pela toxicidade da internet.