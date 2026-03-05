"O que amamos vem da cultura negra": esta atriz reacende o debate sobre influência cultural.

Léa Michel
@sophiabush/Instagram

Na cerimônia do NAACP Image Awards*, a atriz, produtora e ativista americana Sophia Bush fez um discurso impactante sobre a importância da aliança branca, convocando seus pares a apoiarem ativamente a cultura negra que tanto apreciam. Seu discurso viralizou nas redes sociais, reacendendo discussões sobre o reconhecimento cultural.

*O NAACP Image Awards é uma premiação americana que reconhece trabalhos em cinema, televisão, música e literatura. Desde 1967, homenageia anualmente as produções e os artistas mais destacados da comunidade afro-americana nessas diversas áreas.

Uma mensagem forte na cerimónia dos Prémios de Imagem da NAACP

Acompanhada de sua amiga e sócia Nia Batts, Sophia Bush falou abertamente à Refinery29 : “Tudo o que amamos na América vem da cultura negra… As pessoas brancas precisam defender as pessoas negras da mesma forma que defendem a cultura negra.” Ela fez um apelo urgente: “Considerando quem está no poder e o que está acontecendo com as comunidades negras e racializadas em nosso país, precisamos tomar as rédeas da situação.”

Um discurso que rejeita o "entretenimento passivo". Sophia Bush não hesita em contextualizar seu discurso com a situação atual do país, enfatizando que o momento é crucial para a solidariedade ativa. Seu discurso no NAACP Image Awards, que celebra as conquistas de pessoas negras, ganha uma ressonância particular neste clima tenso.

Reações entusiasmadas na internet

A mensagem viral de Sophia gerou uma onda de aplausos online. Os internautas elogiaram sua sinceridade e compromisso concreto, vendo-a como um exemplo de apoio genuíno que vai além da mera retórica.

Com sua poderosa declaração , "O que amamos vem da cultura negra", Sophia Bush nos força a confrontar uma verdade cultural óbvia, porém frequentemente ignorada. Seu apelo por uma aliança concreta, em vez de consumista, reacende o debate sobre a responsabilidade dos privilegiados. É uma mensagem poderosa que nos lembra que celebrar uma cultura também significa defendê-la.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Em Paris, o vestido "estranho" de Diane Kruger divide opiniões na internet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Em Paris, o vestido "estranho" de Diane Kruger divide opiniões na internet.

A atriz e modelo alemã Diane Kruger causou sensação recentemente no Jantar de Gala do Louvre com um...

Em um vestido ousado, a figura desta modelo húngara cativa os olhares.

Barbara Palvin Sprouse e seu marido, Dylan Sprouse, brilharam no Jantar de Gala do Louvre, em Paris, no...

Aos 50 anos, Charlize Theron reafirma sua liberdade estilística.

Em Paris, Charlize Theron provou mais uma vez ser uma das figuras mais influentes no mundo da moda,...

Kristen Stewart faz um retorno retrô inesperado com este penteado icônico.

Mudar o visual sem sacrificar tudo: essa é a arte que Kristen Stewart domina com perfeição. Em sua...

"Muito elegante": Deva Cassel faz uma aparição marcante

A modelo e atriz franco-italiana Deva Cassel, filha de Monica Bellucci e Vincent Cassel, brilhou na primeira fila...

Sydney Sweeney revela um lado inesperado em um vídeo que está causando grande repercussão.

Conhecida por seus papéis memoráveis no cinema e na televisão, Sydney Sweeney recentemente chamou a atenção por um...