"O que amamos vem da cultura negra": esta atriz reacende o debate sobre influência cultural.

Na cerimônia do NAACP Image Awards*, a atriz, produtora e ativista americana Sophia Bush fez um discurso impactante sobre a importância da aliança branca, convocando seus pares a apoiarem ativamente a cultura negra que tanto apreciam. Seu discurso viralizou nas redes sociais, reacendendo discussões sobre o reconhecimento cultural.

*O NAACP Image Awards é uma premiação americana que reconhece trabalhos em cinema, televisão, música e literatura. Desde 1967, homenageia anualmente as produções e os artistas mais destacados da comunidade afro-americana nessas diversas áreas.

Uma mensagem forte na cerimónia dos Prémios de Imagem da NAACP

Acompanhada de sua amiga e sócia Nia Batts, Sophia Bush falou abertamente à Refinery29 : “Tudo o que amamos na América vem da cultura negra… As pessoas brancas precisam defender as pessoas negras da mesma forma que defendem a cultura negra.” Ela fez um apelo urgente: “Considerando quem está no poder e o que está acontecendo com as comunidades negras e racializadas em nosso país, precisamos tomar as rédeas da situação.”

Um discurso que rejeita o "entretenimento passivo". Sophia Bush não hesita em contextualizar seu discurso com a situação atual do país, enfatizando que o momento é crucial para a solidariedade ativa. Seu discurso no NAACP Image Awards, que celebra as conquistas de pessoas negras, ganha uma ressonância particular neste clima tenso.

Reações entusiasmadas na internet

A mensagem viral de Sophia gerou uma onda de aplausos online. Os internautas elogiaram sua sinceridade e compromisso concreto, vendo-a como um exemplo de apoio genuíno que vai além da mera retórica.

Com sua poderosa declaração , "O que amamos vem da cultura negra", Sophia Bush nos força a confrontar uma verdade cultural óbvia, porém frequentemente ignorada. Seu apelo por uma aliança concreta, em vez de consumista, reacende o debate sobre a responsabilidade dos privilegiados. É uma mensagem poderosa que nos lembra que celebrar uma cultura também significa defendê-la.