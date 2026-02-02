Search here...

"Uma rainha": Jennifer Lopez causa sensação com um vestido "extravagante"

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez voltou a incendiar as redes sociais com uma publicação no Instagram fazendo referência à série "Bridgerton". Na foto, a artista americana aparece aconchegada em uma poltrona, vestindo um vestido de tule lilás, em um ambiente acolhedor perto da lareira. A legenda diz: "Queridos JLovers... Quem mais está animado para assistir Bridgerton hoje à noite? Eu estou 🤍💜."

Um vestido de ópera

O vestido, com suas proporções dramáticas, parece feito de milhares de pétalas de um tecido etéreo. O impressionante volume de tule cai em cascata no chão como um oceano floral em tons pastel. O lilás, de cores sóbrias, evoca os tons da Regência tão apreciados pela série "Bridgerton", realçados pelo cenário: uma lareira, livros antigos, velas e buquês românticos.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Encenação e referências à cultura pop

Fotografada pelo fotógrafo de moda John Russo, a cantora e atriz exibe um visual impecável: um coque alto e levemente desarrumado, brincos brilhantes à mostra e uma maquiagem suave em tons rosados. O efeito geral brinca com os códigos da fotografia real, mantendo o estilo característico de J.Lo. Nos comentários, uma enxurrada de elogios: "Uma rainha!" , exclamaram muitos internautas, fazendo alusão ao papel da Rainha Charlotte na série.

Jennifer Lopez personifica uma rainha pop moderna, transitando com maestria entre os bailes da alta sociedade londrina e os sonhos de Hollywood. Esta aparição serve como um lembrete de que, para ela, o estilo é sempre um espetáculo em si. E que, mesmo em uma produção inspirada, Jennifer Lopez permanece inegavelmente a rainha de sua própria narrativa.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Aos 52 anos, Heidi Klum estreou uma transformação capilar impressionante.
Article suivant
Aos 82 anos, essa cantora brilha no tapete vermelho do Grammy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 82 anos, essa cantora brilha no tapete vermelho do Grammy.

A cantora e compositora canadense Joni Mitchell, uma lenda viva da música folk, brilhou recentemente no tapete vermelho...

Aos 52 anos, Heidi Klum estreou uma transformação capilar impressionante.

A modelo, personalidade da televisão e atriz germano-americana Heidi Klum continua a desafiar a idade e as convenções...

Esta modelo britânica está reinventando o espartilho com uma abordagem decididamente moderna.

Na estreia da nova adaptação cinematográfica de "O Morro dos Ventos Uivantes", Cara Delevingne causou sensação. A modelo...

Essa influenciadora francesa está revivendo um visual icônico de uma série de TV dos anos 90.

Uma silhueta instantaneamente reconhecível, estampas ousadas e uma referência à cultura pop imediatamente identificável. Lena Mahfouf, mais conhecida...

Aos 49 anos, esta ex-apresentadora de TV está quebrando um tabu sobre a idade das mulheres.

Sempre radiante, franca e espontânea, Alessandra Sublet nunca teve medo de dizer o que pensa. Próxima dos 50...

"Carisma incrível": Nicole Kidman faz uma aparição deslumbrante em um vestido laranja.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman fez uma aparição recente e muito aclamada em Paris, na...

© 2025 The Body Optimist