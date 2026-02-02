"Uma rainha": Jennifer Lopez causa sensação com um vestido "extravagante"

Jennifer Lopez voltou a incendiar as redes sociais com uma publicação no Instagram fazendo referência à série "Bridgerton". Na foto, a artista americana aparece aconchegada em uma poltrona, vestindo um vestido de tule lilás, em um ambiente acolhedor perto da lareira. A legenda diz: "Queridos JLovers... Quem mais está animado para assistir Bridgerton hoje à noite? Eu estou 🤍💜."

Um vestido de ópera

O vestido, com suas proporções dramáticas, parece feito de milhares de pétalas de um tecido etéreo. O impressionante volume de tule cai em cascata no chão como um oceano floral em tons pastel. O lilás, de cores sóbrias, evoca os tons da Regência tão apreciados pela série "Bridgerton", realçados pelo cenário: uma lareira, livros antigos, velas e buquês românticos.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Encenação e referências à cultura pop

Fotografada pelo fotógrafo de moda John Russo, a cantora e atriz exibe um visual impecável: um coque alto e levemente desarrumado, brincos brilhantes à mostra e uma maquiagem suave em tons rosados. O efeito geral brinca com os códigos da fotografia real, mantendo o estilo característico de J.Lo. Nos comentários, uma enxurrada de elogios: "Uma rainha!" , exclamaram muitos internautas, fazendo alusão ao papel da Rainha Charlotte na série.

Jennifer Lopez personifica uma rainha pop moderna, transitando com maestria entre os bailes da alta sociedade londrina e os sonhos de Hollywood. Esta aparição serve como um lembrete de que, para ela, o estilo é sempre um espetáculo em si. E que, mesmo em uma produção inspirada, Jennifer Lopez permanece inegavelmente a rainha de sua própria narrativa.