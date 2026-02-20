Cindy Crawford comemora seu 60º aniversário com um look diretamente dos anos 90.

Cindy Crawford prova mais uma vez que estilo não tem idade. A ícone das passarelas celebrou seu aniversário com elegância atemporal, revisitando um look direto dos anos 90, a década que a transformou em uma estrela global.

Uma celebração marcada por uma nostalgia elegante.

A modelo americana deu início às suas comemorações com um ensaio fotográfico para sua marca de beleza em Santa Monica. Vestida com um vibrante vestido de seda roxo, ela imediatamente cativou seus fãs. Essa escolha de moda evocou os looks mais belos da era das supermodelos, uma mistura de sensualidade e simplicidade. As imagens postadas no Instagram remetem aos deslumbrantes primórdios da modelo na década de 1990 — uma década em que o vestido de seda dominou os tapetes vermelhos e as capas de revistas.

Um visual duplo, entre a elegância e a naturalidade.

Para o restante da sessão de fotos, Cindy Crawford trocou seu vestido de seda por um look bem mais descontraído: um suéter branco de tricô por dentro de uma calça jeans desbotada de cintura alta. Esse retorno a um estilo casual-chique ilustra perfeitamente o equilíbrio que ela sempre buscou entre sofisticação e acessibilidade. Seja exibindo seu característico cabelo volumoso ou deixando-o solto, a supermodelo mostrou uma maquiagem radiante, refletindo o estilo californiano que personifica há décadas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Cindy Crawford (@cindycrawford)

Em resumo, Cindy Crawford escolheu celebrar seu aniversário da mesma forma que viveu sua carreira: com elegância, modernidade e um toque de nostalgia. Ao celebrar seu aniversário vestindo um vibrante roxo, ela envia uma mensagem clara: carisma não tem prazo de validade — caso alguém ainda duvidasse disso.