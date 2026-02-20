Search here...

Cindy Crawford comemora seu 60º aniversário com um look diretamente dos anos 90.

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Cindy Crawford prova mais uma vez que estilo não tem idade. A ícone das passarelas celebrou seu aniversário com elegância atemporal, revisitando um look direto dos anos 90, a década que a transformou em uma estrela global.

Uma celebração marcada por uma nostalgia elegante.

A modelo americana deu início às suas comemorações com um ensaio fotográfico para sua marca de beleza em Santa Monica. Vestida com um vibrante vestido de seda roxo, ela imediatamente cativou seus fãs. Essa escolha de moda evocou os looks mais belos da era das supermodelos, uma mistura de sensualidade e simplicidade. As imagens postadas no Instagram remetem aos deslumbrantes primórdios da modelo na década de 1990 — uma década em que o vestido de seda dominou os tapetes vermelhos e as capas de revistas.

Um visual duplo, entre a elegância e a naturalidade.

Para o restante da sessão de fotos, Cindy Crawford trocou seu vestido de seda por um look bem mais descontraído: um suéter branco de tricô por dentro de uma calça jeans desbotada de cintura alta. Esse retorno a um estilo casual-chique ilustra perfeitamente o equilíbrio que ela sempre buscou entre sofisticação e acessibilidade. Seja exibindo seu característico cabelo volumoso ou deixando-o solto, a supermodelo mostrou uma maquiagem radiante, refletindo o estilo californiano que personifica há décadas.

Em resumo, Cindy Crawford escolheu celebrar seu aniversário da mesma forma que viveu sua carreira: com elegância, modernidade e um toque de nostalgia. Ao celebrar seu aniversário vestindo um vibrante roxo, ela envia uma mensagem clara: carisma não tem prazo de validade — caso alguém ainda duvidasse disso.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Aos 22 anos, Millie Bobby Brown publica foto pessoal que gera reações.
Article suivant
Aos 50 anos, Charlize Theron quebra o silêncio sobre "comportamento inaceitável" em Hollywood.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 50 anos, Charlize Theron quebra o silêncio sobre "comportamento inaceitável" em Hollywood.

Charlize Theron reflete sobre sua carreira em Hollywood, denunciando "comportamentos inaceitáveis" que ela não toleraria hoje. Em uma...

Aos 22 anos, Millie Bobby Brown publica foto pessoal que gera reações.

Millie Bobby Brown continua a crescer sob os holofotes. Para celebrar seu aniversário, a atriz, modelo e produtora...

Essa modelo afirma sua personalidade na passarela e cativa as redes sociais.

Durante a última Semana de Moda de Nova York, uma performance expressiva na passarela cativou a atenção muito...

Após sua apresentação, essa cantora está enfrentando ataques online de "gordofobia"

Lauren Jauregui, ex-integrante icônica do grupo feminino americano Fifth Harmony, está enfrentando uma onda de ódio online após...

Para comemorar seu aniversário, Paris Hilton adota um visual de "Barbie da praia".

A empresária e personalidade da mídia americana Paris Hilton comemorou seu 45º aniversário em 17 de fevereiro de...

"É muito estranho": Este ensaio fotográfico com Zendaya e Robert Pattinson é surpreendente

Zendaya e Robert Pattinson, a dupla de estrelas do filme "The Drama", causaram polêmica com um ensaio fotográfico...

© 2025 The Body Optimist