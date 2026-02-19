Após sua apresentação, essa cantora está enfrentando ataques online de "gordofobia"

Lauren Jauregui, ex-integrante icônica do grupo feminino americano Fifth Harmony, está enfrentando uma onda de ódio online após sua apresentação no Carnaval do Rio. Conhecida por sua presença de palco enérgica e ativismo em prol da positividade corporal, a cantora está sendo alvo de misoginia tóxica misturada com críticas ao seu físico, transformando um momento de celebração em uma controvérsia discriminatória.

Uma performance poderosa e perturbadora.

Durante o Carnaval do Rio, Lauren Jauregui incendiou o palco com um figurino justo e uma coreografia ousada, fazendo do seu corpo uma ferramenta de total autoexpressão. Essa liberdade artística, infelizmente, rapidamente se transformou em um pesadelo nas redes sociais: "Você não a reconhece", "Ela está enorme!". Esses ataques lembram o assédio moral sofrido por artistas como a cantora e compositora canadense-portuguesa Nelly Furtado.

Esses comentários não se referem apenas ao seu peso ou à sua figura: atacam-na como pessoa, o seu talento, o seu direito de ocupar espaço. É um coquetel de gordofobia e sexismo que normaliza o abuso verbal contra mulheres que não se conformam aos padrões de magreza extrema promovidos pela Ozempic ou pelas tendências da moda atuais.

A negação de uma sociedade ainda intolerante

Num contexto em que a aceitação do próprio corpo parecia estar ganhando terreno, essas reações destacam a fragilidade do progresso. Gabrielle Deydier, autora do livro "On achève bien les grosses" (Nós Acabamos Bem com as Mulheres Gordas), explica: a visibilidade de corpos não normativos está aumentando, mas o ódio persiste, especialmente quando uma mulher plus size ousa se apresentar com confiança. Lauren, uma ativista bissexual, tornou-se o foco desses ataques interseccionais. Felizmente, uma contraofensiva está se formando: fãs e internautas a defendem fervorosamente, chamando-a de "rainha" e denunciando esses "absurdos misóginos".

Um artista que se recusa a ser silenciado.

Lauren Jauregui, com sua voz rouca e madura descoberta no The X Factor, sempre transformou a adversidade em força – desde o Fifth Harmony até sua carreira solo socialmente consciente. Diante dessa tempestade, ela personifica a resistência: seu corpo não é uma falha, mas uma declaração. Essas críticas, longe de abalarem sua imagem, ressaltam a necessidade urgente de um debate sobre a gordofobia, que ainda está longe de ser erradicada na indústria da música e em outros setores.

Em última análise, o caso de Lauren Jauregui expõe o abismo entre a retórica inclusiva e a dura realidade das redes sociais. Quando veremos um cenário em que os artistas sejam julgados por sua arte, e não por seu peso? Sua coragem diante da gordofobia interseccional é inspiradora: é ocupando o espaço, sem concessões, que a mudança acontece.