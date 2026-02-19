Search here...

Para comemorar seu aniversário, Paris Hilton adota um visual de "Barbie da praia".

Léa Michel
@parishilton/Instagram

A empresária e personalidade da mídia americana Paris Hilton comemorou seu 45º aniversário em 17 de fevereiro de 2026 em uma praia paradisíaca no arquipélago de Turks e Caicos, cercada por uma atmosfera rosa e californiana.

Visual "Barbie da Costa" na areia fina

Paris Hilton compartilhou uma sequência de fotos no Instagram com a legenda "Aniversário no paraíso com @ParivieBeauty", transformando suas férias em uma festa Barbie completa. Na primeira foto, ela caminha pela orla, usando uma camiseta cropped branca adornada com conchas rosa-claro e shorts jeans. Um boné de capitão branco, óculos de sol grandes e uma bolsa tote em tons pastel completam esse visual "Barbie praiana" despojado. A água turquesa ao fundo cria o cartão-postal "perfeito", e os fãs estão explodindo nos comentários: emojis de coração, "Capitã!" e "Literalmente uma Barbie, eu amei!".

Paris Hilton também apareceu com um biquíni branco, alpargatas nos pés, segurando orgulhosamente uma boia inflável rosa neon com a inscrição "PARÍVIE" (sua marca de beleza). Ela irradiava alegria como uma rainha aniversariante, e as reações foram entusiasmadas: "Feliz aniversário, rainha, que o verão seja um sucesso!" ou "Estou vivendo isso por procuração, preciso de férias!".

Uma celebração cor-de-rosa e empreendedora

Este post não é apenas uma simples história de férias: ele mostra a "Beleza Parivie", provando que Paris Hilton mistura negócios e prazer como ninguém. Fiel ao seu estilo, ela transformou seu aniversário em um evento "Insta-perfeito", com direito a areia branca, decoração rosa-claro e uma vibe ensolarada. A ex-estrela de "The Simple Life" prova que domina a arte de festejar... e a arte de contar histórias. Cada detalhe parece cuidadosamente pensado: as roupas combinando, os acessórios brilhantes e as sutis referências ao seu mundo.

Nada é deixado ao acaso – tudo contribui para criar uma experiência imersiva, tão luxuosa quanto divertida. Paris Hilton capitaliza seu DNA da cultura pop e seu apurado senso de marca para transformar um momento pessoal em uma vitrine de estilo de vida. O resultado: um aniversário que se torna uma campanha de marketing, conteúdo viral e uma declaração de estilo.

Em suma, Paris Hilton, ícone dos anos 2000 e agora empresária de sucesso, demonstra que evoluiu com o tempo. Ela também nos lembra que a idade é apenas um detalhe comparada ao seu "império rosa". A publicação foi um enorme sucesso, fazendo seus fãs sonharem com praias de areia branca e piscinas!

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"É muito estranho": Este ensaio fotográfico com Zendaya e Robert Pattinson é surpreendente

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"É muito estranho": Este ensaio fotográfico com Zendaya e Robert Pattinson é surpreendente

Zendaya e Robert Pattinson, a dupla de estrelas do filme "The Drama", causaram polêmica com um ensaio fotográfico...

Aos 67 anos, Madonna aparece com seu parceiro em fotos que estão causando alvoroço.

Madonna continua a desafiar as convenções ao compartilhar uma série de fotos do Dia dos Namorados ao lado...

Esta atriz de "La Casa de Papel" anuncia o nascimento de seu primeiro filho.

Após alcançar fama internacional por seu papel como Tóquio em "La Casa de Papel", Úrsula Corberó acaba de...

Este ator usa seu dinheiro para pagar secretamente as contas médicas de estranhos.

Um rosto familiar para os fãs de sitcoms, Kunal Nayyar, conhecido por interpretar Rajesh Koothrappali em "The Big...

"Fabulosa", "De volta a 2011": o vestido de Margot Robbie está chamando a atenção.

Em um evento recente promovido pela Vogue Austrália, a atriz e produtora australiana Margot Robbie causou sensação com...

Aos 37 anos, esta modelo sul-africana exibe com orgulho sua silhueta.

Candice Swanepoel, modelo sul-africana e ex-Angel da Victoria's Secret, compartilhou recentemente uma selfie no Instagram exibindo com confiança...

© 2025 The Body Optimist