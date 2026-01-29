Search here...

Vestida casualmente, esta atriz indiana impressiona com sua pele radiante.

Léa Michel
@priyankachopra/Instagram

A atriz, cantora, produtora, escritora e modelo indiana Priyanka Chopra compartilhou recentemente uma foto no Instagram que viralizou na internet. Longe do glamour do tapete vermelho, ela aparece natural e radiante, provando que elegância nem sempre exige um visual sofisticado.

Uma postagem adorável

Nesta foto casual, Priyanka Chopra aparece com um look descontraído (um moletom). Sua legenda, "IYKYK ❤️ sinto sua falta @nickjonas", é uma doce homenagem ao marido, o cantor, compositor e ator americano Nick Jonas, que derreteu corações online. Muitos comentaram sobre como a mensagem é "muito fofa", destacando a forte ligação do casal mesmo em momentos simples.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Priyanka (@priyankachopra)

Um brilho natural que impressiona.

O que realmente impressiona é a sua pele luminosa e radiante, mesmo sem maquiagem. Priyanka exibe uma tez luminosa que inspira os fãs, que elogiam sua "beleza autêntica" e sua "rotina de cuidados com a pele aparentemente eficaz". Essa imagem contrasta com suas aparições recentes, como no Globo de Ouro de 2026, e reforça sua imagem de mulher acessível e radiante.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Priyanka (@priyankachopra)

Esta publicação viral mostra Priyanka Chopra longe dos holofotes, mas ainda assim magnética. As reações positivas destacam como ela equilibra a vida familiar, uma carreira internacional e uma autoconfiança que transparece em seus looks. Priyanka Chopra nos lembra, com simplicidade, que o verdadeiro brilho vem de dentro.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Aos 51 anos, Penélope Cruz surpreende com um corte de cabelo curto.
Article suivant
"Já faz um ano": Gisele Bündchen fala sobre seu dia a dia como mãe de três filhos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Com um look deslumbrante, essa cantora fez uma aparição impressionante.

A estrela pop sul-africana Tyla continua a fazer sucesso, desta vez no programa The Tonight Show Starring Jimmy...

"Já faz um ano": Gisele Bündchen fala sobre seu dia a dia como mãe de três filhos.

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen está compartilhando um ano de ternura com seu terceiro filho através de fotos...

Aos 51 anos, Penélope Cruz surpreende com um corte de cabelo curto.

A atriz, modelo e estilista espanhola Penélope Cruz causou sensação recentemente no desfile da coleção de Alta Costura...

"Engordei": Miss França fala sobre a pressão constante sobre seu corpo.

Angélique Angarni-Filopon, eleita Miss França 2025, falou abertamente sobre sua relação complexa com o próprio corpo após um...

Aos 47 anos, Laetitia Casta eleva um vestido com um acessório de moda inesperado.

Laetitia Casta cativou a todos recentemente no primeiro desfile de Alta Costura Primavera/Verão 2026 de Jonathan Anderson para...

"Incrivelmente elegante": esta modelo americana causa uma impressão marcante em um vestido de alta costura.

Karlie Kloss brilhou recentemente na Semana de Alta Costura de Paris com um vestido Dior que provou que...

© 2025 The Body Optimist