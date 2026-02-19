Essa modelo afirma sua personalidade na passarela e cativa as redes sociais.

Durante a última Semana de Moda de Nova York, uma performance expressiva na passarela cativou a atenção muito além dos fãs de moda. A modelo Summer Dirx se destacou com sua presença marcante, que viralizou nas redes sociais. Embora as tendências de estilo sejam sempre um tema de debate, foi sua presença de palco que provocou reações tanto de internautas quanto de profissionais da indústria.

Uma abordagem que vai além das convenções.

Summer Dirx chamou a atenção no desfile da coleção Outono/Inverno 2026/2027 da 7 For All Mankind durante a Semana de Moda de Nova York. O que causou alvoroço não foram apenas as roupas — inspiradas na estética dos anos 2000 — mas a maneira como ela as usou na passarela.

Vídeos de sua caminhada enérgica e assertiva circularam rapidamente online, acumulando inúmeras curtidas e comentários entusiasmados. Os usuários elogiaram uma "caminhada autêntica e com personalidade", em contraste com os looks mais neutros frequentemente vistos nos desfiles de moda contemporâneos.

Uma interpretação inspirada nos anos 2000.

A abordagem de Summer Dirx é claramente inspirada no estilo de modelos icônicas dos anos 2000, uma era em que a atitude na passarela era parte integrante do desfile. Durante este desfile, ela exibiu uma caminhada mais teatral, por vezes descrita como uma "caminhada desarrumada de garota dos anos 2000", que remete às figuras de destaque da época, ao mesmo tempo que traz uma energia divertida e provocativa.

Em entrevista à Vogue , Summer Dirx explicou que não recebeu instruções específicas para desfilar dessa maneira: ela se inspirou na atmosfera, na música e na estética Y2K do desfile para criar uma abordagem pessoal e expressiva.

Uma presença que fascina os internautas

Vídeos de sua aparição foram amplamente compartilhados no TikTok, Instagram e outras plataformas de mídia social, gerando milhares de reações. Alguns elogiaram "sua confiança e criatividade", observando que "esse tipo de personalidade às vezes falta no mundo da moda". Outros mencionaram "um toque de nostalgia" por uma era mais extravagante das passarelas.

Essa viralização demonstra a crescente importância das mídias sociais na forma como os momentos da moda são percebidos hoje em dia: uma abordagem única pode rapidamente se tornar um assunto de conversa muito além do mundo profissional.

O que a indústria da moda está dizendo

O burburinho em torno da Summer Dirx faz parte de uma tendência mais ampla, na qual as modelos não são mais meros "cabides anônimos". Sua personalidade, sua presença e até mesmo suas características únicas são agora valorizadas como elementos essenciais na narrativa das coleções.

No contexto atual, em que a moda busca se reconectar com diferentes estéticas e renovar seus códigos, o impacto de uma atitude forte na passarela revela uma evolução de expectativas: o público quer ver o surgimento de personalidades distintas, capazes de trazer uma dimensão narrativa aos desfiles.

Em última análise, Summer Dirx não apenas desfilou na passarela; ela reintroduziu uma forma de expressão e personalidade que muitos pensavam estar relegada ao passado. Seu desfile, que viralizou, ressalta a crescente importância da personalidade na moda. Seja um retorno às influências dos anos 2000 ou um sinal de uma moda mais humana, sua aparição permanecerá como um dos destaques desta Semana de Moda.