Deva Cassel, filha de Monica Bellucci, brilha na passarela com um vestido dourado na Semana de Moda.

Deslumbrante e confiante em seu estilo, a modelo e atriz franco-italiana Deva Cassel, filha da atriz e modelo italiana Monica Bellucci e do ator, diretor e produtor franco-brasileiro Vincent Cassel, mais uma vez roubou a cena. No desfile de Alta Costura Primavera/Verão 2026 de Elie Saab, ela causou sensação com um suntuoso vestido dourado, digno de um conto de fadas moderno.

Um momento suspenso no Palais de Chaillot

Foi no cenário espetacular do Palais de Chaillot, em Paris, que Deva Cassel desfilou na passarela, personificando com perfeição a elegância atemporal tão cara à casa de moda libanesa. Seu vestido encantador, inteiramente bordado à mão, destacava-se pela parte superior em lantejoulas douradas que se desvaneciam em tons prateados, evocando o encontro do Sol e da Lua. O tecido bege, leve como uma brisa, ondulava a cada passo, oferecendo um balé visual de luz e movimento.

Seus longos cabelos negros, levemente ondulados, emolduravam seu rosto, realçando sua aura magnética. A plateia cativada só tinha olhos para aquela beleza quase cinematográfica – uma clara herança de sua famosa mãe, Monica Bellucci, mas com um toque único próprio.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Deva Cassel (@devacassel.uxxi)

A nova musa das passarelas

Desde sua estreia em 2020 como o rosto da fragrância Dolce Shine da Dolce & Gabbana, Deva Cassel se consolidou como uma das principais figuras da nova geração de modelos. Com apenas 21 anos, ela desfila para as maiores casas de moda — Jacquemus, Courrèges, Coperni e, agora, diversas vezes para Elie Saab, cujo estilo ela parece personificar perfeitamente com sua poesia natural.

Em outubro de 2025, ela já havia aberto o desfile da grife libanesa com um conjunto cáqui de elegância marcante, seguido por um top de estampa de píton. Desta vez, com seu etéreo vestido dourado, ela dá mais um passo em sua ascensão ao estrelato, confirmando seu talento e carisma único.

Um legado sublime

Ser filha de Monica Bellucci e Vincent Cassel inevitavelmente atrai os holofotes. Deva Cassel, ao trilhar seu próprio caminho na moda, consegue encontrar um equilíbrio entre herança e independência. Embora compartilhe a elegância mediterrânea e o olhar cativante da mãe, ela acrescenta uma energia moderna, quase espiritual, que agrada tanto aos estilistas quanto ao público.

Nos salões dourados do Palais de Chaillot, Deva Cassel não apenas desfilou na passarela — ela personificou a graça e a transmissão artística. Em um vestido dourado de Elie Saab, a filha do icônico casal de cineastas franceses provou que não era simplesmente "a filha de", mas uma musa por direito próprio, pronta para escrever sua própria história sob os holofotes.