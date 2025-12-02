Ariana Grande responde às críticas sobre seu corpo, e sua mensagem é controversa.

A cantora e compositora americana Ariana Grande voltou a se manifestar contra os comentários incessantes sobre sua aparência, considerada "magra demais" por alguns internautas. Durante a promoção do filme "Wicked 2", ela republicou uma entrevista antiga para lembrar a todos o quão perigosos e dolorosos esses comentários podem ser, mesmo quando feitos com boas intenções.

Cansada de ser criticada por causa do corpo alheio?

Em seu Instagram Stories, Ariana republicou um trecho de uma entrevista de 2024, explicando que o estava compartilhando "como um lembrete gentil para todos". Nele, ela relata ter sido alvo de escrutínio desde a adolescência, tendo "ouvido de tudo" sobre o que havia de errado com ela, como se seu corpo fosse um objeto constante de análise pública. Ela enfatiza como é difícil se proteger desse "ruído" ao crescer sob o olhar alheio, especialmente em uma indústria obcecada pela aparência.

"É sempre desagradável", mesmo dentro da família.

Ariana enfatiza que comentários sobre o corpo de alguém são invasivos, sejam eles vindos de estranhos online ou de entes queridos em uma mesa de jantar durante as festas de fim de ano. Ela cita frases aparentemente inocentes — "Você emagreceu, o que aconteceu?" , "Você engordou, o que aconteceu?" — que ela descreve como "constrangedoras e humilhantes", independentemente do contexto. Sua mensagem não se limita à magreza: ela nos lembra que essa violência também se aplica à gordofobia e a todas as formas de julgamento corporal.

Um apelo por mais gentileza… o que não é universalmente aceito.

Para Ariana Grande, comentar sobre a aparência de alguém — mesmo por "preocupação" — continua sendo problemático e pode ser perigoso, especialmente se a pessoa estiver lutando contra um transtorno alimentar ou problemas de saúde mental. Por isso, ela incentiva seu público a evitar a tentação "fácil" de julgar o corpo dos outros e a priorizar a empatia em vez de julgamentos severos.

Nas redes sociais, seu discurso divide opiniões: algumas pessoas acolhem "uma mensagem necessária", outras afirmam que "criticar sua aparência seria uma forma de salvá-la", ilustrando precisamente o mecanismo de vergonha corporal que ela denuncia.

Por que sua mensagem é importante apesar das controvérsias

Embora os críticos continuem a se esconder atrás da desculpa da saúde, a declaração de Ariana Grande destaca um fenômeno que afeta todas as mulheres, sejam famosas ou anônimas. Ao lembrar a todos que ninguém precisa justificar seu peso ou suportar um escrutínio constante do próprio corpo, ela contribui para uma discussão mais ampla sobre o direito de controlar a própria aparência sem ser definida por ela.

Além do debate que provoca, a posição de Ariana Grande serve como um forte lembrete de quão complexa ainda é a conversa sobre o corpo, mesmo em 2025. Ao priorizar a escuta, a gentileza e o respeito pelos limites de cada pessoa, ela abre um espaço necessário para repensarmos como falamos — ou não falamos — sobre a aparência física dos outros. É urgente que superemos a reação impulsiva de comentários automáticos e cultivemos uma cultura de respeito, onde o corpo de cada pessoa finalmente deixe de ser um campo de batalha público para especulações.