Aos 43 anos, esta atriz exibe sua barriga de grávida no tapete vermelho.

Léa Michel
Extrait de « Anatomy of a scandal »

Sienna Miller surpreendeu a todos recentemente no Fashion Awards 2025, no Royal Albert Hall, em Londres, ao revelar publicamente sua barriga de grávida. Grávida de seu terceiro filho – o segundo com o parceiro Oli Green – a atriz, estilista e modelo britânico-americana escolheu o tapete vermelho para anunciar a novidade em grande estilo.

Um look boémio e transparente que dita tendências.

Sienna Miller usou um vestido etéreo de Sarah Burton para Givenchy, da coleção Primavera 2026, que misturava a nostalgia dos anos 2000 com uma vibe Stevie Nicks. Essa escolha glamorosa, com cabelo ondulado e maquiagem rosada, transformou a gravidez em um momento icônico da moda, bem distante dos clichês da maternidade.

Quebrando o tabu da gravidez após os 40 anos

Muitos saudaram essa aparição como "uma vitória para as mulheres grávidas com mais de 40 anos", um tema que por muito tempo foi tabu. Além da imagem midiática, essa visibilidade ajuda a desmantelar estereótipos relacionados à idade e à maternidade, oferecendo uma representação inspiradora para aquelas que optam por ter filhos mais tarde na vida. Sua escolha de aparecer serena e radiante no tapete vermelho ressoa como uma mensagem de confiança e autoafirmação: a maternidade não é uma restrição nem uma limitação, mas uma experiência que pode florescer em qualquer idade. Em um mundo onde as mulheres são frequentemente julgadas por suas decisões pessoais, Sienna Miller se torna, assim, um símbolo de liberdade, autenticidade e celebração da vida em todas as suas fases.

Uma influência na moda que transcende gerações.

Sienna Miller se destaca por ditar tendências sem se prender a normas: de seus icônicos looks boêmios a roupas de gestante, ela demonstra que uma barriga de grávida pode ser chique e inspiradora. Sua habilidade de combinar elegância descomplicada com conforto moderno transforma cada aparição em um momento fashion imperdível. Essa revelação já está impulsionando buscas por "vestidos fluidos", "acessórios oversized" e "brilho da gravidez", influenciando diretamente coleções de moda e mood boards para 2026.

Em resumo, Sienna Miller reafirma que a gravidez após os 40 anos merece ser celebrada nos maiores tapetes vermelhos. Sua escolha de moda quebra barreiras, convidando todas as mulheres a abraçarem essa fase da vida com confiança e elegância.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Aos 44 anos, Jessica Alba está causando sensação na praia.
Ariana Grande responde às críticas sobre seu corpo, e sua mensagem é controversa.

