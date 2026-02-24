Search here...

Aos 37 anos, Emma Stone causa impacto com um look minimalista.

Léa Michel
@ninapark/Instagram

Emma Stone encantou o tapete vermelho do BAFTA 2026 com sua elegância minimalista da Louis Vuitton. Indicada por seu papel no filme "Bugonia", a atriz optou por um look simples que causou sensação.

Um icônico vestido preto no BAFTA

Emma Stone compareceu à 79ª cerimônia do BAFTA (British Academy Film Awards) em 22 de fevereiro de 2026, em Londres, usando um vestido preto Louis Vuitton feito sob medida. O vestido apresentava um decote halter que formava um grande recorte em forma de lágrima, mantendo uma silhueta fluida e reta que se abria em uma cauda longa até o chão. As costas abertas realçavam essa sensualidade discreta, enquanto o tecido sedoso enfatizava uma abordagem de "luxo discreto", livre de adornos supérfluos.

Acessórios minimalistas e visual de beleza

A atriz completou o look com sandálias Jimmy Choo Minny de salto agulha, brincos minimalistas Louis Vuitton e uma pulseira de diamantes. Seu cabelo estava preso em um coque baixo com algumas mechas soltas emoldurando o rosto, e a maquiagem se resumia a delineador preto e sombra rosa claro, criada por Nina Park e Mara Roszak. Essa escolha contrastou com os looks mais extravagantes do tapete vermelho, comprovando o poder do "menos é mais".

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nina Park (@ninapark)

Emma Stone, duas vezes vencedora do Oscar ("La La Land", "Poor Things"), reafirma seu status de ícone fashion. Sua sexta indicação ao BAFTA (Melhor Atriz por "Bugonia", de Yorgos Lanthimos) é acompanhada por um estilo que já inspira tendências para a primavera: cortes estruturados e pretos profundos. Este look personifica a evolução do tapete vermelho rumo a uma elegância madura e confiante.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Aos 61 anos, Monica Bellucci deslumbra no tapete vermelho com um icônico vestido preto.
Article suivant
"Minhas pernas, minha maior insegurança": Miss França 2015 revela a doença que a aflige.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Minhas pernas, minha maior insegurança": Miss França 2015 revela a doença que a aflige.

Por trás das coroas e dos sorrisos, também existem realidades íntimas. Camille Cerf, Miss França 2015, revelou recentemente...

Aos 61 anos, Monica Bellucci deslumbra no tapete vermelho com um icônico vestido preto.

A atriz e modelo italiana Monica Bellucci continua a cativar o público. No BAFTA 2026, em Londres, ela...

A filha de Paul McCartney fala sobre as críticas que sua mãe tem enfrentado.

A estilista britânica Stella McCartney fala com emoção sobre as duras críticas que sua mãe, Linda McCartney (fotógrafa,...

Aos 56 anos, Jennifer Lopez chama a atenção com um body prateado.

A cantora e atriz americana Jennifer Lopez prova mais uma vez que reina na cena pop, acumulando visualizações...

"O formato é estranho": o vestido escultural desta atriz americana divide opiniões.

A atriz americana Chase Infiniti causou sensação recentemente no BAFTA 2026 com um vestido escultural, cujo formato fascinou...

Quem é Gracie Abrams, a cantora que acaba de oficializar seu relacionamento com Paul Mescal?

De mãos dadas no tapete vermelho do BAFTA 2026, a cantora e compositora americana Gracie Abrams e o...

© 2025 The Body Optimist