Aos 37 anos, Emma Stone causa impacto com um look minimalista.

Emma Stone encantou o tapete vermelho do BAFTA 2026 com sua elegância minimalista da Louis Vuitton. Indicada por seu papel no filme "Bugonia", a atriz optou por um look simples que causou sensação.

Um icônico vestido preto no BAFTA

Emma Stone compareceu à 79ª cerimônia do BAFTA (British Academy Film Awards) em 22 de fevereiro de 2026, em Londres, usando um vestido preto Louis Vuitton feito sob medida. O vestido apresentava um decote halter que formava um grande recorte em forma de lágrima, mantendo uma silhueta fluida e reta que se abria em uma cauda longa até o chão. As costas abertas realçavam essa sensualidade discreta, enquanto o tecido sedoso enfatizava uma abordagem de "luxo discreto", livre de adornos supérfluos.

Acessórios minimalistas e visual de beleza

A atriz completou o look com sandálias Jimmy Choo Minny de salto agulha, brincos minimalistas Louis Vuitton e uma pulseira de diamantes. Seu cabelo estava preso em um coque baixo com algumas mechas soltas emoldurando o rosto, e a maquiagem se resumia a delineador preto e sombra rosa claro, criada por Nina Park e Mara Roszak. Essa escolha contrastou com os looks mais extravagantes do tapete vermelho, comprovando o poder do "menos é mais".

Emma Stone, duas vezes vencedora do Oscar ("La La Land", "Poor Things"), reafirma seu status de ícone fashion. Sua sexta indicação ao BAFTA (Melhor Atriz por "Bugonia", de Yorgos Lanthimos) é acompanhada por um estilo que já inspira tendências para a primavera: cortes estruturados e pretos profundos. Este look personifica a evolução do tapete vermelho rumo a uma elegância madura e confiante.