Aos 61 anos, Monica Bellucci deslumbra no tapete vermelho com um icônico vestido preto.

A atriz e modelo italiana Monica Bellucci continua a cativar o público. No BAFTA 2026, em Londres, ela deslumbrante no tapete vermelho com um vestido preto que já se tornou sua marca registrada.

Um retorno notável ao BAFTA 2026

Em 22 de fevereiro de 2026, a cerimônia de entrega dos prêmios BAFTA reuniu os maiores nomes do cinema internacional em Londres. Entre as aparições mais comentadas da noite, estava a de Monica Bellucci. A atriz italiana causou sensação ao desfilar no tapete vermelho com um vestido preto que remetia a um de seus looks mais memoráveis de 2015.

Fiel à sua estética, ela optou por um modelo estruturado, enfatizando os ombros com um decote Bardot e um decote coração. Essa aparição marcou um forte retorno em um evento prestigioso, que também contou com a presença de diversas personalidades do cinema britânico e internacional.

O vestidinho preto, um clássico atemporal.

Desde o início de sua carreira, Monica Bellucci cultivou um estilo inconfundível: silhuetas elegantes, tecidos luxuosos e uma predileção pelo preto. Para o BAFTA de 2026, ela escolheu um vestido tubinho da Saint Laurent. O corte ajustado, levemente evasê na saia, adicionou um movimento sutil ao visual. A escolha do preto, cor que ela particularmente aprecia para ocasiões formais, reforça essa imagem de elegância discreta e sofisticada.

Esta não é a primeira vez que a atriz opta por uma silhueta semelhante em um evento importante. Em 2015, ela causou uma forte impressão com um vestido preto parecido, confirmando seu compromisso com uma estética consistente ao longo dos anos.

Acessórios escolhidos com precisão

Para completar o look, Monica Bellucci optou por joias excepcionais. Usou, em particular, um colar de diamantes vintage da Cartier, que adicionou um toque de brilho ao conjunto. Uma clutch estruturada finalizou o visual sem desviar a atenção do vestido. Como costuma acontecer, a atriz priorizou acessórios cuidadosamente selecionados que complementavam a roupa. Seus cabelos, antes pretos, agora exibiam reflexos castanhos, emoldurando seu rosto naturalmente. Essa mudança de visual estava em sintonia com seu estilo, que é ao mesmo tempo clássico e marcante.

Uma elegância que transcende décadas

Alcançando a fama na década de 1990, Monica Bellucci construiu uma carreira internacional que abrange o cinema italiano, francês e hollywoodiano. Ela deixou uma marca indelével em filmes como "Malèna" e "007 Contra Spectre". Além de seus papéis como atriz, sua imagem permanece sinônimo de uma certa ideia de elegância mediterrânea.

Hoje, ela continua a marcar presença no tapete vermelho sem comprometer sua identidade estilística. Em um mundo onde as tendências evoluem rapidamente, sua escolha de permanecer fiel a linhas atemporais reforça sua aura. Sob sua influência, o vestidinho preto se torna um verdadeiro manifesto de consistência.

Na cerimônia do BAFTA de 2026, Monica Bellucci provou mais uma vez que a elegância não tem idade. Ao reinterpretar seu icônico vestido preto, ela nos lembrou que certas características estilísticas transcendem décadas sem perder o impacto. A atriz italiana confirma seu status como figura essencial no tapete vermelho internacional, mantendo-se fiel a si mesma e à sua estética atemporal.