Quem é Gracie Abrams, a cantora que acaba de oficializar seu relacionamento com Paul Mescal?

De mãos dadas no tapete vermelho do BAFTA 2026, a cantora e compositora americana Gracie Abrams e o ator irlandês Paul Mescal chamaram a atenção. Além de confirmar oficialmente o relacionamento, a aparição também destacou a carreira da cantora, que continua em ascensão.

Uma estreia muito aclamada no BAFTA 2026.

Em 22 de fevereiro de 2026, na cerimônia do BAFTA Awards, Gracie Abrams fez sua primeira aparição pública ao lado de Paul Mescal, uma presença que imediatamente gerou reações. Embora rumores já circulassem há alguns meses, o tapete vermelho londrino marcou a confirmação definitiva. Sorrisos e uma palpável sensação de camaradagem: a dupla confirmou o que muitos já suspeitavam. Além do evento social, essa aparição reforça principalmente a crescente proeminência de Gracie Abrams no cenário internacional.

Um artista revelado através de escritos íntimos.

Nascida em 1999 em Los Angeles, Gracie Abrams (filha do diretor JJ Abrams) ganhou reconhecimento inicialmente ao compartilhar suas próprias composições nas redes sociais. Desde cedo, seu trabalho se destacou pela escrita introspectiva e sensível, centrada em emoções, relacionamentos e vulnerabilidades.

Em 2020, ela lançou seu primeiro EP, "Minor", que recebeu aclamação da crítica. Sua voz suave e arranjos minimalistas atraíram um público em busca de autenticidade. Assim, ela se tornou parte de uma nova onda de cantoras pop com estética minimalista.

Em 2023, ela consolidou sua ascensão com seu primeiro álbum de estúdio, "Good Riddance", produzido em parte pelo músico americano e membro fundador da banda de rock "The National", Aaron Dessner. O projeto foi elogiado pela coesão sonora e pela maturidade das letras.

reconhecimento internacional

A carreira de Gracie Abrams decolou quando ela se juntou à turnê "Eras" de Taylor Swift como ato de abertura. Essa exposição permitiu que ela alcançasse um público muito maior, muito além de sua base de fãs inicial. No palco, ela demonstra uma presença contida, focada na música e na emoção. Suas performances são frequentemente elogiadas por sua sinceridade e conexão com o público.

Filha do diretor J.J. Abrams, ela sempre explicou que queria construir sua própria carreira, sem depender da fama da família. Seu trabalho árduo e sua consistência agora parecem comprovar que ela estava certa.

Uma geração de artistas conectados

Gracie Abrams pertence a uma geração de artistas que cresceu com as redes sociais. Ela compartilha vislumbres do seu dia a dia, trechos de músicas em produção e momentos no estúdio. Essa conexão próxima fortalece seu vínculo com o público, que se identifica com suas letras e tom direto. Longe de demonstrações espetaculares, ela privilegia a comunicação simples e pessoal. Sua parceria oficial com Paul Mescal é uma continuidade dessa abordagem: um compartilhamento comedido, porém claro o suficiente para evitar qualquer ambiguidade.

Uma trajetória em constante evolução.

Aos 26 anos, Gracie Abrams se consolidou como uma das estrelas em ascensão do pop alternativo americano. Entre turnês internacionais, lançamentos musicais e colaborações artísticas, sua carreira parece destinada à longevidade. Embora sua presença no BAFTA de 2026 tenha oficializado seu relacionamento com Paul Mescal, Gracie Abrams não é "parceira de Paul". Ela é, antes de tudo, uma cantora e compositora em ascensão, impulsionada por letras intimistas e uma sensibilidade que ressoa com o público internacional.

Em resumo, Gracie Abrams confirma que é muito mais do que um nome associado ao tapete vermelho: uma artista completa cuja voz continua a trilhar seu próprio caminho.