"O formato é estranho": o vestido escultural desta atriz americana divide opiniões.

A atriz americana Chase Infiniti causou sensação recentemente no BAFTA 2026 com um vestido escultural, cujo formato fascinou e intrigou tanto quanto levou alguns espectadores a julgarem que "o formato é estranho".

Um vestido escultural congelado em pleno vórtice.

Para a cerimônia do BAFTA deste ano, Chase Infiniti chegou com uma criação sob medida da Louis Vuitton, desenhada em parceria com seus estilistas Wayman + Micah. O vestido, em um tom profundo de vinho, abraçava seu busto antes de se abrir em uma saia trombeta exagerada, criando um volume ondulante que dava a impressão de tecido congelado em pleno movimento de dança.

A barra deste vestido, descrita como "capturada em movimento, em meio a um turbilhão", assemelhava-se a uma onda rígida ou a uma corola esculpida, bem diferente das silhuetas fluidas habituais do tapete vermelho. Com suas linhas limpas, quase arquitetônicas, a silhueta evocava tanto a alta-costura quanto a arte contemporânea.

Um visual que foi aclamado… mas que está longe de ser unanimemente apreciado.

Na imprensa especializada em moda, o look foi aclamado como um dos mais impactantes do tapete vermelho do BAFTA 2026, frequentemente citado como um dos mais memoráveis da noite. No entanto, as reações do público foram mais diversas: enquanto muitos aplaudiram a ousadia e o efeito de "vestido escultural", outros acharam a silhueta desconcertante, acreditando que o corte da parte de baixo "tinha um formato estranho" e de certa forma quebrava a harmonia do corpo.

Esse efeito de uma saia congelada em pleno movimento, concebido como uma ilusão dinâmica, tem sido controverso: para alguns, é uma ideia brilhante e artística; para outros, o volume parece rígido demais, quase visualmente desconfortável. Essa polarização é típica de roupas altamente conceituais, que provocam reações como "Adorei" ou "Não entendi".

Chase Infiniti, a nova obsessão fashion do tapete vermelho

Embora o vestido possa ser alvo de debate, uma coisa é certa: Chase Infiniti se consolidou como uma das revelações da moda da temporada. Entre suas repetidas colaborações com a Louis Vuitton e o trabalho de seus estilistas Wayman + Micah, a atriz apresenta consistentemente silhuetas estruturadas, ousadas e meticulosamente elaboradas, a ponto de ser aclamada como uma verdadeira "it girl" no tapete vermelho.

Nesse contexto, este vestido, com suas linhas consideradas "estranhas" por alguns, faz parte de uma estratégia deliberada: tornar cada aparição um momento memorável, mesmo que isso signifique desafiar as convenções. E em um tapete vermelho frequentemente repleto de vestidos "já vistos antes", é justamente essa ousadia que o diferencia.