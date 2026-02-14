"Eu gostaria de apagar tudo": Com 40 milhões de seguidores, Madison Beer alerta sobre a pressão das redes sociais.

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer é uma das artistas mais seguidas de sua geração. Com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e 21 milhões no TikTok, ela desfruta de um nível de visibilidade que muitos invejariam. No entanto, essa exposição constante tem um preço.

Uma relação "muito ruim" com as redes sociais

Em entrevista ao The Hollywood Reporter , a cantora de "Make You Mine" confessou ter uma relação "muito ruim" com as redes sociais. "Sinto-me constantemente ansiosa e muitas vezes quero deletar todas as minhas contas", explicou. Ela descreveu "uma constante luta interna": por um lado, mensagens de apoio de fãs emocionados, às vezes com lágrimas nos olhos, dizendo o quanto sua música significa para eles; por outro, vídeos ou posts maliciosos que a atacam diretamente. "A realidade é que sempre acabo vendo um vídeo de ódio ou um tweet maldoso", resumiu.

"Eu deveria me preocupar em ver um vídeo desagradável meu."

Madison Beer destaca "um sentimento de injustiça". Segundo ela, a maioria das jovens da sua idade consegue navegar no TikTok sem qualquer receio. Para ela, a experiência é diferente: "Tenho que ficar lá sabendo que posso me deparar com um vídeo desagradável sobre mim". Ela explica que, mesmo que possa parecer trivial em comparação com outras dificuldades, essa pressão diária continua sendo exaustiva. O medo de encontrar uma crítica dura ou conteúdo humilhante transforma um simples momento de relaxamento em uma fonte de ansiedade.

A artista vai além, afirmando que o uso intensivo de plataformas digitais lhe parece "antinatural". "Temos a impressão de estarmos sempre atuando", explica, como se todos estivessem constantemente apresentando um portfólio cuidadosamente encenado.

Um passado marcado pelo cyberbullying

Esta não é a primeira vez que a cantora fala sobre o impacto das redes sociais em sua saúde mental. Em seu livro de 2023, "The Half of It", ela pediu mais responsabilidade e empatia dos usuários da internet. Agora, com o lançamento de seu novo álbum "Locket" no mês passado e sua carreira em ascensão, Madison Beer nos lembra que a fama digital não é sinônimo de paz de espírito. Sua história destaca uma realidade frequentemente minimizada: por trás dos números impressionantes e das curtidas, a pressão psicológica pode ser constante.

Ao compartilhar suas dúvidas, a artista abre um debate mais amplo sobre o papel das redes sociais em nossas vidas. Devemos permanecer, apesar de tudo, para manter nossa conexão com a comunidade? Ou devemos nos distanciar para preservar nossa saúde mental? Por meio de suas reflexões pessoais, Madison Beer não oferece uma resposta definitiva, mas dá voz a um mal-estar geracional que vai muito além de sua própria experiência.