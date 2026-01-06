Aos 52 anos, Heidi Klum exibe sua boa forma em um maiô.

Há vários anos, Heidi Klum cultiva uma presença digital bem distante da artificialidade frequentemente associada a figuras públicas. Entre vislumbres dos bastidores de ensaios fotográficos, momentos em família e instantes de descontração, sua conta no Instagram se consolidou como um espaço onde ela dilui as fronteiras entre glamour e autenticidade.

Esportes à beira da piscina tropical

A modelo, apresentadora de TV e atriz germano-americana Heidi Klum, ícone da Victoria's Secret, compartilhou suas férias ensolaradas com seus 12,7 milhões de seguidores no Instagram. No início de janeiro de 2026, a apresentadora do "Project Runway" publicou um vídeo fazendo rosca bíceps em um maiô amarelo-manteiga, sem maquiagem, com os cabelos ondulados loiro-acinzentados e óculos de sol aviador prateados.

A legenda é impactante: "Vamos ao trabalho", ao som de uma música da Britney Spears. Presume-se que Heidi Klum esteja se exercitando com uma faixa elástica, desconstruindo estereótipos associados a mulheres na faixa dos cinquenta anos (menos ativas, etc.). Ela realiza repetições, usando um colar de ouro e pérolas, em um cenário paradisíaco: uma piscina infinita, o oceano e montanhas no horizonte. Essa escolha de roupa de banho e de ginástica ilustra perfeitamente sua filosofia: manter-se ativa mesmo nas férias.

Férias ativas com Tom Kaulitz

No mesmo dia, ela postou uma selfie aconchegada com o marido, Tom Kaulitz, e o irmão, Bill Kaulitz, na praia, usando óculos de sol retangulares marrons e roupas amarelas combinando. "Verão para sempre", escreveu na legenda, prolongando o verão apesar da aproximação do inverno de 2026. Uma semana claramente marcada por fotos ao pôr do sol e momentos de alegria compartilhada, confirmando seu amor por destinos quentes.

Heidi Klum está revolucionando o cenário ao projetar uma imagem natural. Em suas fotos sem filtros, ela celebra uma mulher de 52 anos que desconstrói os estereótipos associados às mulheres nessa faixa etária — supostamente menos ativas ou menos visíveis. A mensagem é clara: o bem-estar é a prioridade, seja praticando exercícios ou relaxando ao sol. Uma mulher livre, vivendo suas férias em seus próprios termos.