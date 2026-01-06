Search here...

Aos 52 anos, Heidi Klum exibe sua boa forma em um maiô.

Julia P.
@heidiklum/Instagram

Há vários anos, Heidi Klum cultiva uma presença digital bem distante da artificialidade frequentemente associada a figuras públicas. Entre vislumbres dos bastidores de ensaios fotográficos, momentos em família e instantes de descontração, sua conta no Instagram se consolidou como um espaço onde ela dilui as fronteiras entre glamour e autenticidade.

Esportes à beira da piscina tropical

A modelo, apresentadora de TV e atriz germano-americana Heidi Klum, ícone da Victoria's Secret, compartilhou suas férias ensolaradas com seus 12,7 milhões de seguidores no Instagram. No início de janeiro de 2026, a apresentadora do "Project Runway" publicou um vídeo fazendo rosca bíceps em um maiô amarelo-manteiga, sem maquiagem, com os cabelos ondulados loiro-acinzentados e óculos de sol aviador prateados.

A legenda é impactante: "Vamos ao trabalho", ao som de uma música da Britney Spears. Presume-se que Heidi Klum esteja se exercitando com uma faixa elástica, desconstruindo estereótipos associados a mulheres na faixa dos cinquenta anos (menos ativas, etc.). Ela realiza repetições, usando um colar de ouro e pérolas, em um cenário paradisíaco: uma piscina infinita, o oceano e montanhas no horizonte. Essa escolha de roupa de banho e de ginástica ilustra perfeitamente sua filosofia: manter-se ativa mesmo nas férias.

Férias ativas com Tom Kaulitz

No mesmo dia, ela postou uma selfie aconchegada com o marido, Tom Kaulitz, e o irmão, Bill Kaulitz, na praia, usando óculos de sol retangulares marrons e roupas amarelas combinando. "Verão para sempre", escreveu na legenda, prolongando o verão apesar da aproximação do inverno de 2026. Uma semana claramente marcada por fotos ao pôr do sol e momentos de alegria compartilhada, confirmando seu amor por destinos quentes.

Heidi Klum está revolucionando o cenário ao projetar uma imagem natural. Em suas fotos sem filtros, ela celebra uma mulher de 52 anos que desconstrói os estereótipos associados às mulheres nessa faixa etária — supostamente menos ativas ou menos visíveis. A mensagem é clara: o bem-estar é a prioridade, seja praticando exercícios ou relaxando ao sol. Uma mulher livre, vivendo suas férias em seus próprios termos.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
"Eu era jovem, bonita e estava revoltada": Esta estrela dos anos 90 relembra o que sofreu nos bastidores.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Eu era jovem, bonita e estava revoltada": Esta estrela dos anos 90 relembra o que sofreu nos bastidores.

Gabrielle Carteris, a atriz que interpretou Andrea Zuckerman na série cult dos anos 90 "Beverly Hills 90210", está...

Em seu traje de banho, Lizzo inicia 2026 com uma mensagem clara: zero inseguranças.

Em 2 de janeiro de 2026, Lizzo começou o ano com uma publicação impactante no Instagram: duas fotos...

O casal Maduro: Cilia Flores, a primeira-dama no centro do poder venezuelano?

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, foi primeira-dama da Venezuela de 2013 até a captura conjunta do casal...

Ela tem 29 anos e já se tornou bilionária graças à sua empresa singular.

Com apenas 29 anos, a brasileira Luana Lopes Lara fez história ao se tornar a bilionária mais jovem...

"Se você tivesse esse corpo, faria o mesmo": Jennifer Lopez responde às críticas sobre sua roupa.

Jennifer Lopez não tem a menor intenção de se desculpar pelo seu estilo. Durante um show em Las...

Aos 58 anos, Julia Roberts compartilha sua definição de amor.

Julia Roberts ilumina nossos corações, não apenas com seu sorriso lendário e carreira excepcional, mas também com uma...

© 2025 The Body Optimist