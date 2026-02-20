Search here...

Vestida com trajes de praia e acompanhada de seu noivo jogador de basquete, esta ex-cheerleader está causando sensação.

Anaëlle G.
@jadeeejones/Instagram

Jade Jones está causando furor nas redes sociais com uma foto tirada durante férias em um destino tropical. A ex-cheerleader da Universidade Estadual de Iowa e noiva do jogador de basquete americano Tyrese Haliburton está cativando os fãs com sua beleza natural e a evidente conexão com seu futuro marido.

Férias paradisíacas ao sol

Jade compartilhou recentemente fotos no Instagram de uma viagem "paradisíaca com meu amor" , posando com confiança à beira-mar. Comentários de fãs da NBA inundaram a internet: "Literalmente perfeita", "Você está radiante" e "Impecável", provando que seu carisma vai muito além das quadras. Como professora e influenciadora, ela combina elegância esportiva com um estilo descontraído, trazendo à tona memórias de seus tempos de líder de torcida.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jade (@jadeeejones)

Um casal unido enfrentando desafios

Jade Jones personifica a "parceira ideal", segundo os tabloides: ela apoia Tyrese Haliburton durante toda a sua reabilitação, estando presente nos treinos e também nos momentos mais íntimos de dúvida, enquanto trilha seu próprio caminho, conciliando aulas, projetos pessoais e viagens. Ela não se define apenas pela carreira do parceiro; pelo contrário, está construindo sua própria identidade profissional e compartilha com ele uma visão equilibrada de sucesso.

A história deles se constrói sobre uma dinâmica de apoio mútuo: enquanto Tyrese brilha nas quadras e enfrenta os desafios inerentes ao esporte de elite, Jade personifica a estabilidade, a gentileza e o equilíbrio. Ela se apresenta como uma força silenciosa, capaz de trazer normalidade e leveza a uma vida cotidiana marcada pela pressão da mídia e pelas exigências da NBA. O cachorro deles, Ames, simboliza o refúgio que construíram juntos — um lar simples e acolhedor, apesar da correria da vida de atleta profissional.

Suas aventuras compartilhadas, sejam viagens à Disney, passeios pela Europa ou escapadas para Abu Dhabi, ilustram um casal que celebra tanto grandes conquistas quanto pequenos momentos de conexão. Essa química fomenta a imagem de um "casal poderoso" moderno: ambicioso, porém acessível; ambicioso, mas profundamente comprometido com os valores familiares e a autenticidade.

Em resumo, a foto de Jade Jones com seu noivo, Tyrese Haliburton, é mais do que uma simples publicação: simboliza um amor forte, resiliência diante das adversidades no esporte e um magnetismo que une fãs de basquete e de estilo de vida. Juntos, eles projetam a imagem de um casal unido, alegre e inspirador, onde o sucesso profissional e o equilíbrio pessoal caminham juntos.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
"Estamos sempre sendo confundidas uma com a outra": a semelhança entre essas duas atrizes está enlouquecendo os internautas

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Estamos sempre sendo confundidas uma com a outra": a semelhança entre essas duas atrizes está enlouquecendo os internautas

Shailene Woodley e Grace Van Patten, duas atrizes americanas em ascensão, estão causando alvoroço por sua impressionante semelhança,...

Com seus "olhos de gata", o visual dessa cantora cativa seus fãs.

Com seus olhos felinos realçados por um traço de delineador, Daniela Avanzini, integrante do grupo feminino americano Katseye,...

Aos 50 anos, Charlize Theron quebra o silêncio sobre "comportamento inaceitável" em Hollywood.

Charlize Theron reflete sobre sua carreira em Hollywood, denunciando "comportamentos inaceitáveis" que ela não toleraria hoje. Em uma...

Cindy Crawford comemora seu 60º aniversário com um look diretamente dos anos 90.

Cindy Crawford prova mais uma vez que estilo não tem idade. A ícone das passarelas celebrou seu aniversário...

Aos 22 anos, Millie Bobby Brown publica foto pessoal que gera reações.

Millie Bobby Brown continua a crescer sob os holofotes. Para celebrar seu aniversário, a atriz, modelo e produtora...

Essa modelo afirma sua personalidade na passarela e cativa as redes sociais.

Durante a última Semana de Moda de Nova York, uma performance expressiva na passarela cativou a atenção muito...

© 2025 The Body Optimist