"Estamos sempre sendo confundidas uma com a outra": a semelhança entre essas duas atrizes está enlouquecendo os internautas

Léa Michel
Extrait de la série « Tell me Lies » et du film « Divergent »

Shailene Woodley e Grace Van Patten, duas atrizes americanas em ascensão, estão causando alvoroço por sua impressionante semelhança, o que deixa os fãs perplexos. Em uma entrevista recente , a própria estrela de "Divergente" se referiu a Grace Van Patten como sua "gêmea", confirmando que ambas acham essas frequentes confusões divertidas.

Uma semelhança que remonta a uma época em que persiste.

Shailene Woodley e Grace Van Patten compartilham cabelos castanhos ondulados e um sorriso travesso que as torna quase idênticas em fotos. Durante a promoção da segunda temporada de "Paradise", Shailene riu quando um repórter perguntou: "Nós nos chamamos de 'Ei, gêmea!' toda vez que nos vemos, porque todo mundo percebe. Nos confundem o tempo todo ." Grace, estrela da série "Tell Me Lies", já havia brincado sobre isso no podcast " Call Her Daddy ", admitindo que era frequentemente confundida com Shailene no início de sua carreira.

Os fãs estão enlouquecidos nas redes sociais.

A internet explodiu em reações: "Quando vi Grace pela primeira vez, pensei que fosse Shailene", escreveu um usuário, enquanto outro sugeriu: "Elas deveriam interpretar irmãs!". Os vídeos da entrevista foram inundados de comentários com frases como "Elas são tão parecidas, é inacreditável" ou "Grace é a Shailene de 10 anos atrás". Essa semelhança divertiu tanto quanto intrigou, aumentando a visibilidade de ambas as atrizes.

Carreiras paralelas e promissoras

Shailene Woodley, um ícone dos anos 2010 graças a "Divergente" e "A Culpa é das Estrelas", está preparando seu retorno em "Paradise". Grace Van Patten, por sua vez, é um sucesso em "Tell Me Lies", uma série cancelada após três temporadas, mas que deixou uma marca indelével. Além das semelhanças físicas, as duas atrizes também compartilham um estilo de atuação intenso que privilegia a vulnerabilidade em vez da sofisticação.

Shailene Woodley se consolidou como o rosto de uma geração ao interpretar heroínas resilientes e profundamente humanas, bem distantes dos arquétipos tradicionais de Hollywood. Grace Van Patten, por sua vez, segue essa tradição, ao mesmo tempo que a atualiza. O sucesso de ambas demonstra o interesse do público por rostos que parecem familiares e, portanto, profundamente verossímeis.

Resumindo, a semelhança entre Shailene Woodley e Grace Van Patten transcende gerações de atrizes e cria um fenômeno viral inesperado. Prova de que, às vezes, um simples olhar pode conectar dois talentos e incendiar a internet!

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
