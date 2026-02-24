Search here...

Essa estrela de Hollywood interpretará Audrey Hepburn nas telas; os fãs estão divididos.

Léa Michel
@lilyjcollins/Instagram

Lily Collins, que alcançou fama internacional com a série "Emily em Paris", acaba de confirmar que interpretará a lendária Audrey Hepburn em um novo filme sobre a produção do clássico "Bonequinha de Luxo" (Breakfast at Tiffany's). Este longa-metragem, ainda sem título, contará a história por trás das câmeras da comédia romântica lançada em 1961, que desde então se tornou um marco na história do cinema e da moda.

Lily Collins, uma "herdeira do estilo Audrey"

O filme será baseado no livro de sucesso de Sam Wasson, "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman" (Quinta Avenida, 5 da Manhã: Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo e o Alvorecer da Mulher Moderna), que traça a gênese do filme e seu impacto na representação da mulher moderna nas telas. A atriz, modelo, escritora e produtora britânico-americana Lily Collins não só estrelará o filme, como também produzirá o projeto.

No Instagram, Lily Collins compartilhou uma foto icônica de Audrey Hepburn em "Bonequinha de Luxo" para anunciar a novidade, acompanhada de uma mensagem expressando sua longa "admiração e adoração" pelo ícone de Hollywood. Ela explicou que esse papel é o ápice de "quase dez anos de desenvolvimento" e que se sente "honrada" e "animada" por finalmente poder falar sobre isso.

Há vários anos, Lily Collins é frequentemente comparada a Audrey Hepburn, principalmente por sua figura, seus olhos grandes e seu estilo retrô-chique. Até mesmo seu círculo profissional traçou o paralelo: seu padrasto, Malcolm McDowell, descreveu Lily como tendo "um pouco de Audrey Hepburn" em sua presença em cena.

Os fãs estão divididos quanto à escolha do elenco.

Enquanto alguns espectadores acolheram bem essa escolha aparentemente "óbvia", outros cinéfilos se mostraram bem mais céticos. No Reddit e no X (antigo Twitter), inúmeros comentários elogiaram a semelhança física e a "elegância" de Lily Collins, sugerindo que ela era uma das poucas atrizes capazes de dar continuidade ao legado.

Infelizmente, as críticas são igualmente numerosas. Alguns comentaristas online consideram sua atuação "muito limitada" para retratar uma lenda como Audrey Hepburn e acreditam que sua imagem de "garota perfeita", que lembra "Emily em Paris", carece da profundidade necessária para uma cinebiografia. Outros chegam a descrever sua energia como "excessivamente interesseira", o oposto da sobriedade e contenção de Audrey Hepburn, e teriam preferido ver outra atriz, ou até mesmo a cantora e compositora americana Ariana Grande, com quem alguns fãs fantasiaram para esse tipo de papel.

Entre tributos e imensa pressão

Este projeto promete ser um verdadeiro exercício de equilíbrio: celebrar a aura de Audrey Hepburn sem recorrer à mera imitação. Ao focar nos bastidores das filmagens, em vez de contar toda a história de vida da atriz, o filme poderá oferecer um olhar mais íntimo sobre a criação de um mito, desde a pré-produção caótica até as tensões no set. Para Lily Collins, o desafio é imenso: conquistar até os fãs mais exigentes, ao mesmo tempo que imprime sua própria sensibilidade única ao papel.

Em resumo, embora as redes sociais já estejam se mostrando divididas, uma coisa é certa: esta cinebiografia está gerando muita expectativa muito antes do início das filmagens, e certamente ainda mais após o seu lançamento.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Minhas pernas, minha maior insegurança": Miss França 2015 revela a doença que a aflige.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Minhas pernas, minha maior insegurança": Miss França 2015 revela a doença que a aflige.

Por trás das coroas e dos sorrisos, também existem realidades íntimas. Camille Cerf, Miss França 2015, revelou recentemente...

Aos 37 anos, Emma Stone causa impacto com um look minimalista.

Emma Stone encantou o tapete vermelho do BAFTA 2026 com sua elegância minimalista da Louis Vuitton. Indicada por...

Aos 61 anos, Monica Bellucci deslumbra no tapete vermelho com um icônico vestido preto.

A atriz e modelo italiana Monica Bellucci continua a cativar o público. No BAFTA 2026, em Londres, ela...

A filha de Paul McCartney fala sobre as críticas que sua mãe tem enfrentado.

A estilista britânica Stella McCartney fala com emoção sobre as duras críticas que sua mãe, Linda McCartney (fotógrafa,...

Aos 56 anos, Jennifer Lopez chama a atenção com um body prateado.

A cantora e atriz americana Jennifer Lopez prova mais uma vez que reina na cena pop, acumulando visualizações...

"O formato é estranho": o vestido escultural desta atriz americana divide opiniões.

A atriz americana Chase Infiniti causou sensação recentemente no BAFTA 2026 com um vestido escultural, cujo formato fascinou...

© 2025 The Body Optimist