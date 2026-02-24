Essa estrela de Hollywood interpretará Audrey Hepburn nas telas; os fãs estão divididos.

Lily Collins, que alcançou fama internacional com a série "Emily em Paris", acaba de confirmar que interpretará a lendária Audrey Hepburn em um novo filme sobre a produção do clássico "Bonequinha de Luxo" (Breakfast at Tiffany's). Este longa-metragem, ainda sem título, contará a história por trás das câmeras da comédia romântica lançada em 1961, que desde então se tornou um marco na história do cinema e da moda.

Lily Collins, uma "herdeira do estilo Audrey"

O filme será baseado no livro de sucesso de Sam Wasson, "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman" (Quinta Avenida, 5 da Manhã: Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo e o Alvorecer da Mulher Moderna), que traça a gênese do filme e seu impacto na representação da mulher moderna nas telas. A atriz, modelo, escritora e produtora britânico-americana Lily Collins não só estrelará o filme, como também produzirá o projeto.

No Instagram, Lily Collins compartilhou uma foto icônica de Audrey Hepburn em "Bonequinha de Luxo" para anunciar a novidade, acompanhada de uma mensagem expressando sua longa "admiração e adoração" pelo ícone de Hollywood. Ela explicou que esse papel é o ápice de "quase dez anos de desenvolvimento" e que se sente "honrada" e "animada" por finalmente poder falar sobre isso.

Há vários anos, Lily Collins é frequentemente comparada a Audrey Hepburn, principalmente por sua figura, seus olhos grandes e seu estilo retrô-chique. Até mesmo seu círculo profissional traçou o paralelo: seu padrasto, Malcolm McDowell, descreveu Lily como tendo "um pouco de Audrey Hepburn" em sua presença em cena.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Lily Collins (@lilyjcollins)

Os fãs estão divididos quanto à escolha do elenco.

Enquanto alguns espectadores acolheram bem essa escolha aparentemente "óbvia", outros cinéfilos se mostraram bem mais céticos. No Reddit e no X (antigo Twitter), inúmeros comentários elogiaram a semelhança física e a "elegância" de Lily Collins, sugerindo que ela era uma das poucas atrizes capazes de dar continuidade ao legado.

Infelizmente, as críticas são igualmente numerosas. Alguns comentaristas online consideram sua atuação "muito limitada" para retratar uma lenda como Audrey Hepburn e acreditam que sua imagem de "garota perfeita", que lembra "Emily em Paris", carece da profundidade necessária para uma cinebiografia. Outros chegam a descrever sua energia como "excessivamente interesseira", o oposto da sobriedade e contenção de Audrey Hepburn, e teriam preferido ver outra atriz, ou até mesmo a cantora e compositora americana Ariana Grande, com quem alguns fãs fantasiaram para esse tipo de papel.

Lily Collins foi escalada para interpretar Audrey Hepburn em um filme sobre a produção de 'Bonequinha de Luxo'. (Fonte: Deadline) pic.twitter.com/ByLFmMBkEY — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 23 de fevereiro de 2026

Entre tributos e imensa pressão

Este projeto promete ser um verdadeiro exercício de equilíbrio: celebrar a aura de Audrey Hepburn sem recorrer à mera imitação. Ao focar nos bastidores das filmagens, em vez de contar toda a história de vida da atriz, o filme poderá oferecer um olhar mais íntimo sobre a criação de um mito, desde a pré-produção caótica até as tensões no set. Para Lily Collins, o desafio é imenso: conquistar até os fãs mais exigentes, ao mesmo tempo que imprime sua própria sensibilidade única ao papel.

Em resumo, embora as redes sociais já estejam se mostrando divididas, uma coisa é certa: esta cinebiografia está gerando muita expectativa muito antes do início das filmagens, e certamente ainda mais após o seu lançamento.