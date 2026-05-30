Solteira aos 56 anos, Jennifer Lopez afirma que nunca esteve tão feliz.

A atriz, cantora, produtora e empresária americana Jennifer Lopez falou abertamente sobre sua vida de solteira durante sua participação no programa " Jimmy Kimmel Live! ". Ela afirmou que está abraçando completamente essa nova fase da vida, que encara com serenidade e uma dose saudável de autodepreciação.

Um celibato plenamente afirmado

Ao ser questionada pelo apresentador Jimmy Kimmel sobre seu status de relacionamento, Jennifer Lopez confirmou que estava solteira, quase se arrependendo de não ter adotado esse estilo de vida antes. "Eu fiz tudo errado", disse ela, rindo. Ela descreveu esse período como "fantástico", explicando que não queria fazer nada que pudesse perturbar seu bem-estar atual. Então, quando Jimmy Kimmel perguntou se ela estava solteira, Jennifer Lopez não hesitou: "Sim! Eu deveria ter feito isso antes!" e continuou com humor autodepreciativo: "Eu estava fazendo tudo errado. Eu estava fazendo tudo errado, acredite em mim."

Nenhum sinal de reality show.

Quando o apresentador Jimmy Kimmel sugeriu que ela se tornasse a próxima estrela do programa de namoro "The Bachelorette", Jennifer Lopez recusou firmemente. Ela indicou que se sentia confortável onde estava e não queria perturbar esse equilíbrio. Embora não tenha descartado a possibilidade, ela não excluiu a chance de encontrar o amor novamente algum dia, desde que "encontre a pessoa certa".

Ao falar abertamente sobre sua felicidade em viver sozinha, Jennifer Lopez transmite uma mensagem repleta de confiança e perspectiva. Ela afirma ter encontrado um novo equilíbrio, caracterizado por liberdade e serenidade, que encara com leveza, sem abandonar a ideia de um futuro relacionamento. Essa mensagem positiva transcende sua situação atual.