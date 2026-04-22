Rihanna usa um vestido de renda rasgado e causa sensação.

Durante uma sessão de fotos, a cantora e empresária barbadiana Rihanna reafirmou seu estilo único. As fotos, que rapidamente viralizaram, mostram-na em looks marcados por declarações de moda ousadas. Entre eles, um vestido preto de renda, propositalmente recortado, chamou particularmente a atenção.

Um vestido de renda que é ao mesmo tempo elegante e provocante.

O vestido usado por Rihanna brinca com contrastes: uma estrutura sofisticada de renda fina combinada com recortes ousados e efeitos transparentes. O efeito geral cria uma silhueta fiel à estética da cantora. Essa abordagem ao vestuário reflete uma forte tendência na moda contemporânea, onde a transparência se tornou uma linguagem estilística por si só, usada para desafiar os códigos clássicos de "feminilidade" e elegância.

Rihanna em um look Valentino feito sob medida para a revista W. pic.twitter.com/K9cXSDQHk3 -Kea (@jacquemusx) 21 de abril de 2026

Um look de alta costura concebido como uma declaração de estilo.

Além do próprio vestido, o styling geral potencializa o impacto visual do ensaio fotográfico: acessórios esculturais, maquiagem marcante e produção minimalista contribuem para realçar o poder da peça. Rihanna, que tem feito inúmeras aparições marcantes nos últimos anos, confirma aqui seu status de ícone capaz de transformar cada look em uma declaração cultural e estética.

Uma grande influência na moda contemporânea

Conhecida por desafiar os padrões tradicionais, Rihanna é há muito tempo uma figura de destaque na indústria da moda. Suas escolhas influenciam tanto estilistas quanto tendências globais, principalmente pelo uso de silhuetas transparentes e peças esculturais. Esse tipo de visual ajuda a redefinir a própria noção de elegância, incorporando mais liberdade, autoestima e ousadia.

Com este vestido de renda recortada, Rihanna mais uma vez faz uma aparição impactante. Ela continua a redefinir os contornos da moda contemporânea, onde cada look se torna uma poderosa declaração visual.