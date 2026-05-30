"Charme natural": Selena Gomez cativa com um look de verão

Julia P.
@selenagomez / Instagram

A cantora, compositora, atriz, produtora e empresária americana Selena Gomez confirma seu impecável senso de estilo com uma nova série de fotos compartilhadas em sua conta do Instagram. Através de um carrossel de fotos tiradas durante sua estadia em Londres, ela exibe diversos looks de verão, incluindo um conjunto que chamou particularmente a atenção de seus seguidores.

Uma blusa simples e shorts jeans.

A peça central deste look é uma blusa bege de decote quadrado, aberta nas costas e sustentada por alças finas amarradas. Selena Gomez combinou a blusa com shorts jeans de cintura alta em lavagem clara para um visual simples e perfeito para a estação. Mules bege e brincos de argola grandes dourados completam o conjunto, que enfatiza a elegância discreta de tons naturais e proporções equilibradas.

Uma elegância veranil sem artifícios.

O charme deste look reside na sua simplicidade. Tons neutros, jeans claro e acessórios dourados criam um visual fácil de usar, fiel a uma certa ideia de elegância descontraída. Mais do que uma produção espetacular, Selena Gomez privilegia aqui uma silhueta natural e radiante, em sintonia com o espírito dos meses mais quentes.

Uma estadia agitada em Londres.

Essas imagens foram feitas em Londres, onde Selena Gomez está hospedada atualmente. Segundo a publicação original, sua estadia na capital britânica coincide com as filmagens da sexta temporada da série "Only Murders in the Building". Quanto a outros projetos, a revista Variety também noticiou que Selena Gomez está em negociações para participar do próximo filme de Brady Corbett, diretor de "The Brutalist", ao lado de Cate Blanchett e Michael Fassbender.

Com esta série de fotos, Selena Gomez demonstra que um visual de sucesso não depende necessariamente de extravagância. Entre linhas simples e acessórios bem escolhidos, ela cria uma aparência natural de verão, ao mesmo tempo que reflete a agenda agitada do seu ano. É uma forma de combinar estilo e carreira com igual facilidade.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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