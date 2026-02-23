Search here...

Na praia, Jessica Alba brilha com um conjunto de duas peças.

Anaëlle G.
@jessicaalba/Instagram

Sol, amor e um toque de arte: esse é o coquetel perfeito que Jessica Alba ofereceu aos seus fãs para o Dia dos Namorados. A atriz, modelo e empresária americana compartilhou recentemente fotos de sua estadia em Miami com seu parceiro, o ator americano de ascendência colombiana e mexicana, Danny Ramirez, combinando uma atmosfera romântica com um estilo confiante.

Um olhar artístico sobre a areia.

Entre as fotos compartilhadas no Instagram, Jessica Alba chamou a atenção com um look de praia com uma estampa abstrata em preto e branco que lembra pinceladas. As ondas naturais em seu cabelo e a simplicidade de suas joias adicionaram um toque de elegância descontraída, fiel ao seu estilo inato.

Ternura e cumplicidade em todos os momentos.

A atriz não apenas exibiu seu visual; ela também presenteou seus seguidores com um vislumbre de ternura. Em uma imagem que viralizou, vemos o ator americano de ascendência colombiana e mexicana, Danny Ramirez, dando um beijo em sua bochecha enquanto ambos usam bonés combinando. Em outra, ele segura uma placa com a pergunta mais romântica do mês: "Quer ser minha namorada/meu namorado?"

Um casal discreto, mas muito unido.

Desde que oficializaram o relacionamento no outono de 2025, Jessica Alba e Danny Ramirez têm se mostrado um casal muito unido. A viagem a Miami é uma prova dessa química incrível. Jessica Alba legendou sua publicação com um brilhante "Miami minute ❤️‍🔥" , capturando perfeitamente o espírito da viagem.

Entre projetos pessoais e momentos compartilhados com seu parceiro, Jessica Alba irradia felicidade, provando que a gentileza pode renascer após a adversidade. Sua alegria de viver contagiante e seu estilo inconfundível continuam a cativar seus fãs no mundo todo.

Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Influenciadora defensora da positividade corporal, ela fala sobre sua relação "polêmica" com o movimento.
O piercing discreto da patinadora intriga os espectadores.

