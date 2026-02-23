O piercing discreto da patinadora intriga os espectadores.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, Alysa Liu cativou o público com muito mais do que apenas sua graça no gelo. Ao conquistar a medalha de ouro na patinação artística para os Estados Unidos, a patinadora artística americana também chamou a atenção com um detalhe inesperado: uma joia (um piercing) escondida atrás de seu sorriso radiante.

Uma joia escondida por trás de um sorriso.

Quando Alysa Liu ergueu os braços em sinal de vitória no pódio, as câmeras revelaram um brilho metálico sutil entre seu lábio superior e os dentes. Muitos inicialmente confundiram com um acessório dentário, antes de descobrirem que se tratava de um piercing conhecido como "smiley". Essa joia, colocada no frênulo do lábio superior (o pequeno ligamento que conecta o lábio à gengiva), é praticamente invisível em repouso. Ela só se torna visível com um sorriso largo ou uma gargalhada, como um detalhe secreto revelado apenas em expressões de alegria. Um toque de estilo perfeito para uma atleta com um sorriso tão contagiante.

Dependendo da anatomia de cada pessoa e do comprimento da joia escolhida, este piercing pode se estender mais ou menos abaixo nos dentes da frente. Alguns anéis mal tocam a linha dos incisivos e permanecem muito discretos, enquanto outros ficam um pouco mais abaixo e se tornam mais visíveis quando o sorriso se abre, como o de Alysa Liu. Assim, sua aparência varia naturalmente: quase imperceptível em um sorriso tímido, ele capta mais a luz durante uma gargalhada sincera. Essa sutil interação entre discrição e brilho contribui para o seu charme — uma joia quase secreta, revelada apenas nos momentos mais luminosos.

Um toque de ousadia caseira

O mais surpreendente? Alysa Liu fez o piercing sozinha. Em entrevista à TMJ4 News , a patinadora artística revelou que havia feito o piercing dois anos antes. "Pedi para minha irmã segurar meu lábio enquanto eu me olhava no espelho, e então simplesmente furei com a agulha", contou, rindo. Um gesto que reflete perfeitamente sua personalidade livre e criativa.

Embora a anedota possa parecer engraçada, não deve ser considerada um exemplo a seguir. Fazer um piercing em si mesmo acarreta riscos reais, especialmente na boca. Essa área é particularmente sensível e exposta a bactérias: uma infecção pode se desenvolver rapidamente, sem mencionar os riscos de sangramento, lesão no freio labial ou complicações relacionadas à má cicatrização. Para quem estiver pensando em fazer um piercing, é essencial procurar um estúdio licenciado que siga rigorosos padrões de higiene e utilize equipamentos esterilizados e descartáveis. Fazer um piercing no corpo nunca é algo trivial — e muito menos na boca — e merece ser encarado com seriedade e cautela.

Uma assinatura decididamente "alternativa".

Alysa Liu descreve seu estilo como "alternativo". Entre piercings e mechas coloridas, cada detalhe parece contar uma história. "Como os anéis de uma árvore, a cada ano quero adicionar uma nova auréola ao redor do meu cabelo", explica. Suas escolhas estéticas refletem uma personalidade forte e o desejo de se expressar fora das convenções da patinação artística tradicional.

Alysa Liu demonstra que excelência esportiva e individualidade podem coexistir. Seu sorriso único, símbolo tanto de vitória quanto de individualidade, ilustra uma nova geração de atletas: talentosas e orgulhosas de afirmar sua individualidade, dentro e fora do gelo.