Anya Taylor-Joy deslumbra em um vestido dourado no tapete vermelho.

A atriz britânico-americana Anya Taylor-Joy, membro do júri do 22º Festival Internacional de Cinema de Marrakech, encantou o público no segundo dia do evento com um deslumbrante vestido dourado da Dior. A criação feita sob medida realçou sua silhueta no tapete vermelho marroquino.

Uma criação magistral da Dior.

O vestido dourado metálico, com suas pregas fluidas e sem mangas, abraçava perfeitamente a silhueta da atriz. Usado no segundo dia do festival, evocava uma fluidez de movimento quase líquida, enquanto os detalhes florais que adornavam o corpete adicionavam um toque de delicadeza e requinte ao visual.

Cabelo e maquiagem glamorosos e chiques

Anya Taylor-Joy optou por um elegante coque alto que destacava seus brincos de diamante em formato de asa de pássaro, enquanto sua maquiagem esfumada escura acentuava seu olhar magnético. Esse visual absolutamente glamoroso complementava o brilho do vestido, fazendo-a parecer uma deusa ancestral sob os flashes da luz.

No centro do prestigiado júri

Anya Taylor-Joy, membro do júri presidido pelo diretor e roteirista sul-coreano Bong Joon-ho, ao lado da atriz americana Jenna Ortega e da diretora e roteirista francesa Julia Ducournau, abrilhantou a 22ª edição do Festival Internacional de Cinema de Marrakech, que também homenageou a atriz, diretora e produtora americana Jodie Foster e o diretor, roteirista, romancista e produtor mexicano Guillermo del Toro. Sua presença confirmou seu status como ícone da moda e do cinema.

Com essa aparição deslumbrante, Anya Taylor-Joy reafirma mais uma vez sua influência no cenário da moda internacional. Entre seu estilo impecável e sua presença marcante no júri, a atriz se consolidou como uma das figuras mais impactantes do Festival Internacional de Cinema de Marrakech deste ano. Sua performance, uma mistura de elegância, modernidade e carisma, sem dúvida ficará marcada como um dos destaques do tapete vermelho.