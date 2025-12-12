Search here...

"Isso me deixa desconfortável": Ícone dos anos 2000 fala sobre uma cena da qual sente falta.

Fabienne Ba.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba revisita seu passado como ícone de glamour dos anos 2000 com um olhar crítico, particularmente em relação a uma cena que agora considera "humilhante". Esse momento constrangedor diz muito sobre como a percepção das atrizes e protagonistas femininas evoluiu no cinema.

Uma cena cult… da qual ela se arrepende.

A atriz reflete sobre a cena de "Quarteto Fantástico" em que sua personagem, Sue Storm, precisa se despir para ficar completamente invisível. Apresentada na época como um "momento divertido e glamoroso", essa cena agora lhe parece "um puro pretexto para se despir". Jessica Alba explica que temeu as filmagens por semanas, sentindo-se exposta, julgada e reduzida ao seu corpo, muito distante da heroína complexa que havia imaginado.

Desconforto pessoal e uma indústria sexista

Vinda de uma família conservadora e descrevendo-se como modesta, ela confidencia que vivenciou esse momento como "humilhante" na vida real, com um desconforto que persiste até hoje. Por trás da anedota, ela aponta para uma indústria dominada por perspectivas masculinas, onde cenas de coragem são reservadas para homens, enquanto personagens femininas são sexualizadas. Seu depoimento ilustra a discrepância entre o que uma jovem atriz aceita, sob a pressão do sistema, e o que ela pensa sobre isso posteriormente, com mais experiência e poder.

Um discurso emblemático de uma era em transformação.

Jessica Alba relembra que admirava Sue Storm nos quadrinhos: uma mulher corajosa, maternal, porém assertiva, com uma forte bússola moral e uma voz ativa dentro da equipe. Ela acredita que esse potencial foi sufocado por escolhas de direção que transformaram a heroína de uma figura inspiradora em um objeto de desejo. Ela enfatiza que, felizmente, a representação feminina evoluiu desde então, com mais super-heroínas escritas como personagens complexas e não simplesmente como "adereços visuais".

Em última análise, as palavras de Jessica Alba ajudam a desafiar as normas dos anos 2000, onde o status de ícone de glamour parecia inseparável do sucesso. Hoje, ela afirma seu direito de definir seus próprios limites e nos lembra que nenhuma "imagem cult" vale o preço da humilhação permanente.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Aos 48 anos, Shakira incendeia o palco com um vestido escultural.
Article suivant
Quem é Hinaupoko Devèze, a Miss França do Taiti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Quem é Hinaupoko Devèze, a Miss França do Taiti?

Hinaupoko Devèze está escrevendo um novo capítulo na história do Miss França, representando com orgulho o Taiti, a...

Aos 48 anos, Shakira incendeia o palco com um vestido escultural.

Shakira causou sensação recentemente com um look espetacular que incendiou tanto o palco quanto as redes sociais. A...

A beleza cativante do rosto desta modelo sul-africana

A modelo sul-africana Candice Swanepoel voltou a cativar as redes sociais com um vídeo no Instagram em close-up...

A filha de Christina Aguilera admite que prefere a mãe sem maquiagem por um motivo muito específico.

Conhecida por sua beleza estonteante e maquiagem marcante, Christina Aguilera surpreendeu a todos ao revelar que sua filha...

Em lingerie, Lily Allen celebra seu corpo aos 40 anos e quebra estereótipos.

Com algumas fotos glamorosas e uma atitude ousada , Lily Allen transforma a transição para a vida adulta...

Ela pesa 70 kg e é considerada "muito pesada" para o seu esporte.

Viktoria Hansova, campeã mundial júnior de skeleton em 2024, enfrenta um paradoxo absurdo: com 1,78 metros de altura...

© 2025 The Body Optimist