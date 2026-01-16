Esta jovem encantou com seu vestido de renda no tapete vermelho.

Em apenas algumas semanas, Hinaupoko Devèze se consolidou como uma figura importante na cena social. Convidada para uma estreia muito aguardada em um dos principais cinemas parisienses, ela causou uma impressão marcante com um vestido de renda particularmente elaborado, que foi elogiado pelos presentes.

Uma aparência marcante e controlada.

Ao chegar ao tapete vermelho da estreia mundial da série "Bridgerton" no cinema Max Linder, em Paris, Hinaupoko Devèze chamou a atenção imediatamente. Seu look, uma mistura de influências teatrais e contemporâneas, destacou-se das escolhas mais clássicas dos outros convidados. Sua elegância, postura confiante e atenção aos detalhes cativaram fotógrafos e demais presentes. A silhueta escolhida evocava grandes figuras históricas, ao mesmo tempo que abraçava uma interpretação moderna do estilo.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Miss France Vibes (@missfrancevibes)

Um vestido que brinca com o equilíbrio e os contrastes.

Hinaupoko Devèze usava um longo vestido inteiramente de renda branca, que delineava elegantemente sua silhueta. A transparência era sutilmente equilibrada por um forro nude. O corpete cuidadosamente estruturado adicionava um toque de sofisticação, enquanto o corte fluido acentuava seu andar gracioso. O resultado final criava um equilíbrio harmonioso entre romantismo, modernidade e elegância atemporal.

Uma escolha simples para acessórios e produtos de beleza.

Hinaupoko Devèze optou por uma elegância discreta, deixando que seu look falasse por si só, sem exageros. Ela usou sua faixa de Miss França 2026, combinada com uma gargantilha de renda que combinava com o vestido. Seus brincos em formato de flor adicionaram um toque delicado ao visual.

Quanto à sua beleza, ela optou por uma maquiagem com efeito "natural", realçando sua tez e olhos sem artifícios. Seu penteado, um meio-preso com os cabelos soltos e levemente ondulados, emoldurava suavemente seu rosto, destacando seu pescoço e postura.

Uma jovem que já está afirmando sua visão de estilo.

Com essa aparência impecável, Hinaupoko Devèze demonstrou sua habilidade em criar um visual pessoal, elegante e perfeitamente adequado ao evento. Cada detalhe parecia cuidadosamente pensado, refletindo um verdadeiro domínio de imagem e estilo. Assim, ela conseguiu se destacar com coerência, sutileza e confiança, afirmando uma identidade forte e, ao mesmo tempo, respeitando as normas do tapete vermelho.

As reações foram imediatas: muitos elogiaram "uma atuação impecável" e já a consideravam "uma personalidade a ser observada no mundo da moda e dos grandes eventos".

Ao confirmar seu senso de estilo e domínio da imagem, Hinaupoko Devèze se consolidou como uma estrela em ascensão no tapete vermelho francês. Esta aparição elegante e sofisticada marca mais um passo em sua trajetória de sucesso na mídia, sugerindo muitas outras performances memoráveis por vir. Com este vestido de renda, ela demonstra que, além do título de Miss França 2026, já possui uma verdadeira assinatura estética e uma presença marcante no mundo da moda e dos eventos sociais.