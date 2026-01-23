Look total em couro: Kim Kardashian dita a tendência aos 45 anos.

Para comemorar o oitavo aniversário da filha, Chicago, Kim Kardashian optou por um look marcante: um vestido de couro marrom justo ao corpo, combinado com um casaco preto oversized com cinto. Um contraste entre a "austeridade invernal" e um estilo confiante.

Um estilo que não pede desculpas

A fundadora da marca SKIMS escolheu um look que transmitia uma sensação de autoafirmação, bem diferente da discrição "esperada" das mães em eventos familiares. Com um decote profundo, um vestido justo e uma postura confiante, Kim se manteve fiel à sua estética, independentemente das circunstâncias. Ela provou que é possível ser mãe e ainda assim marcar presença em público com força — caso alguém ainda tivesse alguma dúvida.

Críticas online, uma resposta silenciosa

Como costuma acontecer, os comentários inundaram rapidamente as redes sociais: desde zombarias sobre sua figura até acusações de tentar "roubar a cena", Kim enfrentou observações sexistas e depreciativas. Ela não respondeu; sua postura falou por si só: continuar vivendo segundo suas próprias regras, sem ter que se justificar.

Couro, sua assinatura visual

Há vários anos, Kim Kardashian faz do couro um elemento central do seu guarda-roupa. Macacões, trench coats, conjuntos monocromáticos… ela exibe esse material em todas as suas variações, sempre buscando coerência visual. Com essa escolha, ela estabelece uma estética poderosa, refinada e instantaneamente reconhecível.

Uma imagem de uma mãe moderna

Para além do estilo, as fotos divulgadas mostram uma mulher atenta e presente: um forte laço com a filha, uma manicure que fazem juntas, trocas carinhosas no aeroporto… Kim subverte estereótipos ao exibir uma “dupla face”: a de uma mãe dedicada e a de uma mulher livre para se expressar pessoalmente. Ela se recusa a se conformar à imagem restritiva da mãe gentil e discreta.

Num contexto em que os padrões de beleza e as expectativas relacionadas à idade ainda são muito presentes, a aparição de Kim Kardashian com um visual estruturado e assertivo funciona como uma declaração. É um lembrete de que as mulheres têm o direito de existir plenamente, sem se conformar aos ditames do "demais" ou do "de menos".