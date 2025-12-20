Kim Kardashian revela seu truque favorito para (quase) nunca mais usar sutiã.

Recentemente, Kim Kardashian revelou seu "segredo" para usar blusas ultradecotadas sem sutiã, mantendo a sustentação e a elegância. Um truque genial que pode revolucionar seu guarda-roupa.

O ataque hacker que está causando sensação

Em um vídeo publicado no Instagram, Kim Kardashian compartilhou o que ela chama de seu "truque favorito do mundo" para criar a ilusão de não estar usando sutiã. Seu segredo? O Body Modelador Seamless Sculpt Deep Plunge, um body com decote profundo. Segundo ela, essa peça combina sustentação e cobertura, dando a impressão de seios naturalmente livres sob a roupa. Ideal para blusas ou blazers com cortes ousados, esse body dispensa alças ou aros visíveis que poderiam comprometer o caimento fluido da peça.

O corpo que está na boca de todos

Kim Kardashian exibe um estilo bem específico: um body da sua marca Skims, desenhado para ser invisível enquanto modela sutilmente a silhueta. A parte da frente é leve para evitar qualquer desconforto, enquanto a parte de trás oferece diversas opções de uso: alças retas como uma regata ou um decote halter para maior sustentação. No vídeo, Kim Kardashian usa a peça por baixo de um blazer, criando um decote em V profundo que se estende bem abaixo da linha de um sutiã tradicional. O efeito "sem sutiã" é imediato, elegante e natural.

Como Kim usa isso diariamente

Kim não se contenta com apenas um uso: ela mostra que o body pode ser adaptado a diferentes ocasiões.

Por baixo de um blazer ajustado, com um decote profundo, mas perfeitamente controlado.

Por baixo de um vestido de noite com um decote muito profundo, onde a menor pontinha do sutiã poderia arruinar o visual.

Ela menciona, no entanto, que algumas ocasiões podem exigir soluções mais técnicas, como fita adesiva ou sistemas adesivos, mas para o uso diário, ela prefere este body pelo seu conforto e simplicidade. Ela até admite tê-lo recomendado às amigas, que apreciam poder usar roupas bem reveladoras e ainda assim manter uma sustentação perfeita.

Um item indispensável para as festas de fim de ano?

Com seu efeito "sem sutiã", silhueta elegante e decotes ousados, este body se destaca como uma peça versátil e prática. Usado sozinho ou sob um blazer, permite que você experimente até os cortes mais "ousados" sem sacrificar o conforto ou a sustentação.

No entanto, é importante lembrar uma verdade fundamental: ninguém precisa de seios perfeitamente sustentados ou esculpidos para se sentir bonita e confiante. Algumas pessoas optam por não usar sutiã ou não usar body modelador, e isso é perfeitamente normal. Cada corpo é bonito à sua maneira, e a ilusão de "perfeição" criada por algumas roupas é opcional, não obrigatória.

Resumindo, o body Seamless Sculpt Deep Plunge da Kim Kardashian é uma dica prática para quem ama um decote generoso sem complicações. No entanto, a verdadeira lição é que a moda deve se adaptar a você, e não o contrário. Seja seguindo o truque da Kim ou deixando seus seios respirarem livremente, o mais importante é se sentir bem consigo mesma.