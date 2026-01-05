Search here...

Em seu traje de banho, Lizzo inicia 2026 com uma mensagem clara: zero inseguranças.

Em 2 de janeiro de 2026, Lizzo começou o ano com uma publicação impactante no Instagram: duas fotos suas em um maiô branco de sua marca inclusiva, complementado por um body colorido estampado. A cantora exibiu com orgulho sua silhueta e sua autoconfiança.

Positividade corporal: um manifesto diário

Esta publicação surge três semanas depois de uma postagem chocante em que Lizzo denunciou uma piada viral sobre seu corpo: "Vi uma 'piada sobre meu peso' em 2025, e ela viralizou. Só porque sou gorda." Diante das críticas implacáveis, ela estabeleceu uma regra de ouro: "Seu corpo NÃO é para eles. É para VOCÊ." Perda de peso, ganho de peso, cirurgia ou manter o status quo: "O que quer que você faça com seu corpo, cuide da sua própria vida." Um apelo sincero que repercutiu em milhões de internautas.

Estrelas se uniram em apoio à sua mensagem.

A empresária e personalidade da mídia americana Paris Hilton, a cantora e compositora americana SZA, a cantora americana Erykah Badu e a cantora e compositora americana Chloe Bailey: a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários de apoio. "Rainha", "Incrível", "Amei" : as estrelas amplificaram esse apelo à autoaceitação. Em seus stories do Instagram, Lizzo ampliou a repercussão com humor, transformando as críticas em energia positiva.

Esta publicação inaugural não é apenas uma foto do seu look: é uma declaração. Lizzo transforma o julgamento em uma força poderosa, afirmando suas escolhas corporais como uma revolução pessoal. Sua mensagem? Zero inseguranças, soberania total sobre sua imagem. Um pontapé inicial para 2026 que define o tom: amor-próprio acima de tudo.

O casal Maduro: Cilia Flores, a primeira-dama no centro do poder venezuelano?

