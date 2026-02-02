Aos 52 anos, Heidi Klum estreou uma transformação capilar impressionante.

A modelo, personalidade da televisão e atriz germano-americana Heidi Klum continua a desafiar a idade e as convenções da moda com uma transformação capilar que imediatamente chamou a atenção de todos. Longe de ser um simples "retoque capilar", essa mudança marca uma virada em seu estilo característico: ela abandonou a franja desfiada que era presença constante em suas aparições há vários meses, em favor de um penteado mais solto.

Um visual luminoso e sem franja para um estilo renovado.

Heidi Klum abandonou a franja desgrenhada, que usava desde o verão passado, em favor de um cabelo longo loiro mel penteado para trás com mechas que emolduram o rosto. Este estilo despojado realça seus traços e brincos brilhantes, complementados por uma maquiagem metálica em tons de ferrugem nas pálpebras e pêssego nas bochechas e lábios.

Um vestido vermelho em apoio

Na festa pré-Grammy de Clive Davis, em 31 de janeiro de 2026, no Beverly Hilton, a supermodelo alemã usou um vestido vermelho de alças finas da estilista Maria Lucia Hohan, com um decote profundo que chegava até o umbigo. O tecido plissado e microrrefletivo criava uma ilusão de ótica fluida, como se a saia de cintura baixa e o corpete fossem feitos de franjas líquidas, com uma fenda alta no quadril esquerdo revelando sandálias vermelhas.

Um casaco leve e arejado para completar o look.

Ela complementou esse look monocromático com um casaco vermelho felpudo usado até os cotovelos, adicionando um toque divertido à sua silhueta estruturada. Posando ao lado da cantora, compositora, atriz e empresária americana Demi Lovato, da atriz e cantora americana Dove Cameron e da modelo canadense Winnie Harlow, Heidi Klum provou mais uma vez seu domínio em looks impactantes.

Essa mudança de visual representa um afastamento da franja preferida por seu marido, Tom Kaulitz, como Heidi Klum revelou em 2021 ao cortar o próprio cabelo "para agradá-lo". A estrela do "Project Runway" afirma, assim, seu desejo por algo novo, pouco antes do Grammy (1º de fevereiro de 2026).