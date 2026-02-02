Search here...

Aos 52 anos, Heidi Klum estreou uma transformação capilar impressionante.

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

A modelo, personalidade da televisão e atriz germano-americana Heidi Klum continua a desafiar a idade e as convenções da moda com uma transformação capilar que imediatamente chamou a atenção de todos. Longe de ser um simples "retoque capilar", essa mudança marca uma virada em seu estilo característico: ela abandonou a franja desfiada que era presença constante em suas aparições há vários meses, em favor de um penteado mais solto.

Um visual luminoso e sem franja para um estilo renovado.

Heidi Klum abandonou a franja desgrenhada, que usava desde o verão passado, em favor de um cabelo longo loiro mel penteado para trás com mechas que emolduram o rosto. Este estilo despojado realça seus traços e brincos brilhantes, complementados por uma maquiagem metálica em tons de ferrugem nas pálpebras e pêssego nas bochechas e lábios.

Um vestido vermelho em apoio

Na festa pré-Grammy de Clive Davis, em 31 de janeiro de 2026, no Beverly Hilton, a supermodelo alemã usou um vestido vermelho de alças finas da estilista Maria Lucia Hohan, com um decote profundo que chegava até o umbigo. O tecido plissado e microrrefletivo criava uma ilusão de ótica fluida, como se a saia de cintura baixa e o corpete fossem feitos de franjas líquidas, com uma fenda alta no quadril esquerdo revelando sandálias vermelhas.

Um casaco leve e arejado para completar o look.

Ela complementou esse look monocromático com um casaco vermelho felpudo usado até os cotovelos, adicionando um toque divertido à sua silhueta estruturada. Posando ao lado da cantora, compositora, atriz e empresária americana Demi Lovato, da atriz e cantora americana Dove Cameron e da modelo canadense Winnie Harlow, Heidi Klum provou mais uma vez seu domínio em looks impactantes.

Essa mudança de visual representa um afastamento da franja preferida por seu marido, Tom Kaulitz, como Heidi Klum revelou em 2021 ao cortar o próprio cabelo "para agradá-lo". A estrela do "Project Runway" afirma, assim, seu desejo por algo novo, pouco antes do Grammy (1º de fevereiro de 2026).

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Esta modelo britânica está reinventando o espartilho com uma abordagem decididamente moderna.
Article suivant
"Uma rainha": Jennifer Lopez causa sensação com um vestido "extravagante"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 82 anos, essa cantora brilha no tapete vermelho do Grammy.

A cantora e compositora canadense Joni Mitchell, uma lenda viva da música folk, brilhou recentemente no tapete vermelho...

"Uma rainha": Jennifer Lopez causa sensação com um vestido "extravagante"

Jennifer Lopez voltou a incendiar as redes sociais com uma publicação no Instagram fazendo referência à série "Bridgerton"....

Esta modelo britânica está reinventando o espartilho com uma abordagem decididamente moderna.

Na estreia da nova adaptação cinematográfica de "O Morro dos Ventos Uivantes", Cara Delevingne causou sensação. A modelo...

Essa influenciadora francesa está revivendo um visual icônico de uma série de TV dos anos 90.

Uma silhueta instantaneamente reconhecível, estampas ousadas e uma referência à cultura pop imediatamente identificável. Lena Mahfouf, mais conhecida...

Aos 49 anos, esta ex-apresentadora de TV está quebrando um tabu sobre a idade das mulheres.

Sempre radiante, franca e espontânea, Alessandra Sublet nunca teve medo de dizer o que pensa. Próxima dos 50...

"Carisma incrível": Nicole Kidman faz uma aparição deslumbrante em um vestido laranja.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman fez uma aparição recente e muito aclamada em Paris, na...

© 2025 The Body Optimist