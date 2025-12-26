Search here...

Eva Longoria surpreende com um look de férias inspirado nos anos 2000

Léa Michel
@evalongoria/Instagram

Eva Longoria prova mais uma vez que é um ícone de estilo e beleza. Para as festas de fim de ano, a atriz americana surpreendeu a todos ao revelar um look retrô, digno das festas mais glamorosas do início dos anos 2000.

De volta aos anos do bug do milênio

Em sua conta do Instagram, a estrela de "Desperate Housewives" desejou boas festas aos seus 10,8 milhões de seguidores com uma série de fotos deslumbrantes de um ensaio para a L'Oréal Paris. O corte chanel curto que ela usava recentemente ficou para trás: Eva Longoria voltou aos cabelos longos, que chegam até o meio das costas. Para essa transformação, ela adotou o famoso "bumpit" — o penteado volumoso tão típico dos anos 2000 e popularizado pela atriz, modelo e cantora americana Lindsay Lohan, assim como pela cantora e compositora americana Beyoncé.

Um vestido brilhante para um efeito "uau" imediato

Para completar este look retrô, Eva escolheu um vestido de noite ultraglamouroso: uma criação rosa com um brilho líquido e silhueta sereia. Este vestido, confeccionado em um tecido cintilante que lembra metal derretido, abraça perfeitamente sua figura antes de se abrir sutilmente até o chão. Um par de sandálias de salto Christian Louboutin e brincos de diamante dão o toque final a este look festivo.

Um tratamento de beleza luminoso

Para a maquiagem, Eva Longoria optou por um batom vermelho vibrante e uma sombra opaca em tons quentes, inspirada nos pores do sol. Seus olhos, definidos com delineador preto e cílios perfeitamente espaçados, contrastam lindamente com sua pele bronzeada e o blush pêssego. O efeito geral cria um rosto radiante, em perfeita sintonia com o espírito natalino.

Com este look, Eva Longoria combina com sucesso a elegância contemporânea com a ousadia do estilo Y2K. Ao trazer este penteado icônico de volta aos holofotes, ela evoca a era de ouro dos tapetes vermelhos dos anos 2000, ao mesmo tempo que infunde sua maquiagem com um toque sofisticado e moderno. É uma demonstração perfeita de como tendências do passado, nas mãos certas, podem se tornar peças essenciais do presente.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Um rosto incrível": Nicole Kidman irradia beleza com seu novo penteado.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Um rosto incrível": Nicole Kidman irradia beleza com seu novo penteado.

Nicole Kidman está radiante com seu novo penteado elegante, o que levou os fãs a elogiá-la, comentando: "um...

"Você ainda brilha intensamente": Serena Williams causa sensação em um vestido longo.

Serena Williams mais uma vez cativou a internet com um deslumbrante vestido longo amarelo, que os usuários consideraram...

Em um vestido que valoriza sua silhueta, Shakira cativa com um visual elegante.

Com seu carisma e senso de estilo inato, Shakira brilha muito além do cenário musical. Recentemente, ela causou...

O que essa supermodelo teria ganho por aparecer por um minuto em um filme cult?

Vinte e dois anos após seu lançamento, "Simplesmente Amor" continua revelando seus segredos. Esta comédia romântica britânica, que...

Ao descolorir as sobrancelhas, a filha mais velha de Kim Kardashian gera polêmica.

Com apenas 12 anos, North West, a filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, voltou a...

Criticada por seu corpo, Kate Winslet revela os comentários que a marcaram para sempre.

A ícone internacional do cinema, Kate Winslet, falou recentemente sobre as dolorosas lembranças de ser alvo de zombaria...

© 2025 The Body Optimist