Por que este vestido, já usado por Meghan Markle, está causando polêmica?

Fabienne Ba.
Screen « As ever by Meghan »

Meghan Markle, a atriz americana que se tornou Duquesa de Sussex, usou recentemente um vestido que já havia vestido em 2018, o que gerou um acalorado debate na mídia e na internet. Essa retomada fashion levou à reflexão sobre o hábito de celebridades de usar roupas repetidas vezes e a importância de reciclar um look icônico.

Um vestido que conta uma história.

Em sua conta do Instagram, a Duquesa de Sussex publicou uma foto usando um vestido azul-marinho de Roland Mouret, já visto no jantar da Fundação Real em 2018, quando estava grávida de seu filho Archie. Este vestido midi sofisticado e estruturado causou uma impressão marcante quando Meghan e o Príncipe Harry ainda desempenhavam suas funções reais. O reaparecimento desta peça quase oito anos depois, naturalmente, chamou a atenção dos observadores de moda.

O debate em torno do "reuso de roupas" por celebridades

O gesto de Meghan reflete uma tendência crescente de reciclar peças icônicas em vez de comprar novas sistematicamente. Para alguns, essa escolha é uma forma de promover uma moda mais responsável e sustentável.

Outros, pelo contrário, veem isso como uma "estratégia de marketing" ou uma tentativa de reviver uma imagem do passado, especialmente quando envolve uma roupa associada a um momento particularmente divulgado de sua vida na realeza.

Reações e interpretações divergentes

Nas redes sociais, alguns admiradores elogiaram essa abordagem, considerando-a inspiradora diante da moda descartável e representativa do consumo consciente. Outros comentários apontaram para uma forma de nostalgia calculada ou uma estratégia de marketing que visa vincular os valores de Meghan Markle à sua marca "As Ever", que é promovida por meio desse tipo de conteúdo.

Além da moda: um símbolo cultural

O retorno deste vestido serve como um lembrete de que as roupas usadas por figuras públicas não são meras peças de vestuário: elas se tornam marcadores de época, narrativas pessoais e identidade pública. Em um mundo onde as celebridades são minuciosamente analisadas, cada escolha estilística pode ser interpretada como uma mensagem, intencional ou não.

Em resumo, o reaparecimento deste vestido, usado anteriormente por Meghan Markle, alimenta muito mais do que uma simples discussão sobre moda: provoca reflexões sobre nossa relação com a moda, a sustentabilidade e a narrativa que envolve peças icônicas. Seja vista como um gesto ecológico, uma homenagem nostálgica ou uma estratégia de marketing, essa escolha de vestuário continua a gerar reações.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
