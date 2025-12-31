Search here...

Sob o sol, Elizabeth Hurley (60 anos) exibe sua silhueta.

Léa Michel
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley continua a demonstrar uma autoconfiança inabalável. A atriz, modelo e produtora britânica partilhou uma foto de fato de banho no Instagram, captando a essência de um verão prolongado apesar do inverno, e revelando um truque fotográfico que aprendeu com um grande nome da moda.

Um traje de "esposa de mafioso" que realça sua figura.

Nesta publicação, Elizabeth Hurley posa em uma praia ensolarada, usando um maiô com estampa de leopardo e correntes douradas, uma tendência "esposa de mafioso" dos anos 2000 que realça sua silhueta. O top e a calcinha triangulares com decote profundo, adornados com correntes e fechos metálicos, complementam perfeitamente seu bronzeado e seus cabelos castanhos com mechas loiras.

Apenas alguns dias depois de celebrar o Natal com seu parceiro Billy Ray Cyrus usando pijamas festivos combinando, a atriz de "Austin Powers" e "Royals" optou por um look de verão: sua maquiagem característica com olhos esfumados, delineador preto, lábios nude e brincos de argola para um toque de brilho. A legenda? "A vida é uma praia", simples e evocativa.

O truque fotográfico infalível aprendido com Steven Meisel

Elizabeth Hurley não se limita a posar; ela compartilha uma dica aprendida em seu primeiro ensaio para a capa da Vogue americana em 1998, clicado pelo lendário fotógrafo Steven Meisel. "Meisel me ensinou como a luz de fundo é vital para uma foto de praia que favoreça a silhueta", explica ela. Na imagem, ela demonstra a técnica encostando-se em um coqueiro, com a luz do sol ao fundo criando um halo luminoso que acentua sua figura e ilumina sua pele. É um truque que ela ainda usa hoje para obter resultados "perfeitos".

Elizabeth Hurley personifica uma visão de envelhecimento glamoroso e atlético. Como criadora de sua própria marca, ela aparece frequentemente em trajes de banho ao longo do ano. Esta publicação, compartilhada no final de 2025, inspira milhares de fãs que admiram sua beleza ao sol.

