Em um vestido espetacular, Demi Moore surpreende com um novo penteado.

A atriz, produtora e diretora americana Demi Moore continuou sua série de aparições de destaque no Festival de Cannes em 21 de maio de 2026, para a exibição do filme "La Bola Negra". Ela desfilou no tapete vermelho com um vestido ultramarino feito sob medida por uma renomada casa de moda francesa. Além do vestido, foi o novo corte de cabelo que chamou particularmente a atenção: um corte mais curto que marca uma mudança significativa em seu estilo.

Um vestido azul espetacular

A peça central deste look, o vestido azul ultramarino, chama a atenção pela sua cor intensa e construção teatral. Sem alças, o corpete ajustado cria uma silhueta estruturada para Demi Moore, contrastando com o volume espetacular da saia. A saia, habilmente drapeada e franzida, se desdobra num movimento amplo e escultural, criando um efeito esvoaçante particularmente marcante. Uma longa cauda alonga o conjunto, acentuando a solenidade da silhueta. O azul ultramarino profundo e luminoso contrasta fortemente com o vermelho do tapete, garantindo uma presença imediatamente notável.

Um novo corte de cabelo impressionante.

Embora o vestido certamente tenha chamado a atenção, foi o penteado de Demi Moore que também gerou reações. A atriz, conhecida por seus longos cabelos, optou por um corte significativamente mais curto, na altura dos ombros, com ondas suaves e volumosas. Emoldurando seu rosto naturalmente, esse novo corte foi imediatamente aclamado como uma das transformações capilares mais bem-sucedidas do Festival de Cannes deste ano.

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Um colar precioso como peça central.

Para complementar o vestido com seu decote profundo, Demi Moore optou por um colar deslumbrante adornado com pedras brilhantes, formando um motivo floral ao redor do pescoço. Esta joia excepcional, um verdadeiro ponto focal de sua silhueta, capta a luz e adiciona um toque de preciosidade radiante que equilibra a sobriedade cromática do conjunto. Uma escolha de acessório perfeitamente adequada ao seu visual.

Com este espetacular vestido azul ultramarino e seu novo corte de cabelo, Demi Moore fez uma das aparições mais comentadas desta 79ª edição do Festival de Cinema de Cannes (12 a 23 de maio de 2026).