Na areia, esta atriz britânica está trazendo de volta uma tendência chave para o verão de 2026.

Uma foto compartilhada recentemente no Instagram está causando grande repercussão: a da atriz britânica de origem indiana Simone Ashley, fotografada na areia de uma praia, que parece confirmar, por si só, a tendência mais identificável do verão de 2026. Na imagem, ela veste uma estampa xadrez bege e creme com finas listras vermelhas e pretas – uma estampa icônica do guarda-roupa britânico, que está fazendo um retorno triunfal nesta temporada.

Uma estampa britânica icônica

O padrão xadrez usado por Simone Ashley evoca uma rica tradição estilística britânica. Sua estrutura quadriculada, apresentada em uma paleta quente de beges e marrons, realçada por detalhes em vermelho e preto, remete a um legado têxtil centenário, perpetuado pelas grandes casas de moda britânicas. Longe de estar ultrapassado, esse padrão vive um verdadeiro renascimento neste verão, abraçado por uma nova geração de figuras públicas que o adotam com uma abordagem mais contemporânea e descontraída. O xadrez "estilo Burberry" torna-se, assim, o símbolo de um certo refinamento, na encruzilhada entre o clássico e a modernidade.

Uma aparência radiante e cinematográfica.

Na fotografia em questão, Simone Ashley está deitada na areia, com os cabelos molhados jogados para trás, numa simplicidade que realça a riqueza gráfica da estampa. Sua pele, salpicada de cristais de areia, a maquiagem minimalista e o brilho natural do sol criam uma imagem quase cinematográfica, que remete à fotografia de moda dos anos 1970. Uma composição refinada, onde a estampa, por si só, carrega todo o peso estilístico da imagem.

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Uma tendência amplamente adotada

Simone Ashley não é a única a incorporar essa tendência de verão. A cantora britânica PinkPantheress, outra estrela em ascensão na cena cultural do Reino Unido, também foi vista usando essa estampa xadrez "estilo Burberry" nos últimos meses. Com suas escolhas de estilo semelhantes, ambas as artistas contribuem para o ressurgimento dessa estampa como um elemento-chave nos guarda-roupas do verão de 2026.

Nas redes sociais e em revistas, peças xadrez em tons de bege e creme "ao estilo Burberry" proliferam em diversas formas: vestidos, lenços, bolsas, acessórios e moda praia. Essa tendência é atraente por sua capacidade de evocar instantaneamente a elegância britânica, ao mesmo tempo que se adequa perfeitamente ao clima leve e ensolarado da estação.

Com esta imagem luminosa, Simone Ashley confirma brilhantemente que a icônica estampa xadrez das casas de moda britânicas está se consolidando como a tendência indispensável do verão de 2026. Uma demonstração deslumbrante de que a moda pode conciliar tradição e modernidade em um único movimento.