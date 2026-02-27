Com um visual "natural", Adriana Lima incendeia as redes sociais.

Adriana Lima, modelo brasileira e famosa embaixadora da marca Victoria's Secret, causou sensação recentemente com uma sequência de fotos no Instagram intitulada "Fevereiro em Los Angeles", onde aparece enrolada em uma toalha branca em sua cama.

Uma publicação que opta pela simplicidade.

Sentada em uma cama de dossel com lençóis impecáveis, em um quarto com iluminação suave, Adriana Lima parece suspensa em um momento de calma. Seu olhar, ligeiramente perdido na janela, exala a elegância natural que forjou sua lenda nas passarelas. A atmosfera é íntima, quase silenciosa, bem distante da agitação dos desfiles de moda e dos flashes das câmeras.

A série de nove fotos captura diferentes facetas do seu dia a dia em Los Angeles. Brincando com luz e sombra, ela compartilha, em particular, uma selfie tirada na academia, com o cabelo preso às pressas. Isso contrasta fortemente com a imagem impecável que o público associa espontaneamente à ex-modelo da Victoria's Secret. Aqui, não há produção sofisticada: apenas a autenticidade de um momento capturado espontaneamente. Essa simplicidade destaca uma beleza atemporal, livre de artifícios. Vemos uma mulher em paz, confiante, abraçando plenamente sua idade e sua trajetória.

Abaixo da publicação, uma avalanche de fãs se formou. Os comentários inundaram a publicação: "um anjo", "divinamente linda", "ainda a rainha". Dezenas de corações vermelhos, GIFs de cenas de desfiles relembrando seus anos icônicos e pedidos entusiasmados por mais fotos completaram essa onda de adoração digital. Entre a nostalgia e a admiração renovada, essas imagens testemunham uma conexão inabalável com seu público — uma mistura de fascínio pelo ícone e um carinho genuíno pela mulher.

Um retorno triunfante após a Victoria's Secret

Aos 44 anos e mãe de três filhos, Adriana Lima é uma figura importante na indústria da moda. Em 2025, ela celebrou um marco simbólico: seu 20º desfile da Victoria's Secret, aparecendo na passarela adornada com asas douradas e prateadas. Uma imagem poderosa, quase mítica, que serve como um lembrete do porquê de ela continuar associada à estética extravagante e teatral da marca. Esta nova publicação, compartilhada de Los Angeles, amplia essa aura, ao mesmo tempo que a ancora em uma realidade mais pessoal.

Em resumo, a maioria das reações celebra o carisma de Adriana Lima, confirmando seu status de lenda viva, apesar de algumas críticas esporádicas, infelizmente inevitáveis na era digital. Adriana Lima prova, mais uma vez, que a elegância reside não apenas na aparência, mas também na capacidade de navegar pelo ruído da mídia com confiança e serenidade.