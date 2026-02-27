No tapete vermelho, esta atriz quebra as regras com um detalhe casual.

No tapete vermelho, os looks costumam ser meticulosamente planejados. Na cerimônia do César de 2026, a atriz francesa Leïla Bekhti optou por desafiar as expectativas com uma escolha de moda inesperada.

Leïla Bekhti ousa um toque casual no César Awards

Na cerimônia do César de 2026, Leïla Bekhti chamou a atenção com um look que desafiou os trajes de gala tradicionais. Indicada a Melhor Atriz por seu papel em "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan", de Ken Scott, ela desfilou no tapete vermelho com uma criação exclusiva da Ami.

Seu vestido estruturado, com a barra levemente evasê, evocava uma elegância atemporal. O detalhe que realmente se destacava, no entanto, estava em outro lugar: um suéter amarrado nos ombros, emoldurando a parte superior do corpo e conferindo um ar mais descontraído.

Uma silhueta desenhada até ao mais ínfimo detalhe

Concebido por Alexandre Mattiussi, fundador e diretor artístico da Ami, o look brincava com contrastes. O vestido, ajustado na parte superior e com saia evasê a partir dos quadris, remetia a certas linhas inspiradas na década de 1950. Mules de salto alto e bico aberto completavam o visual, enquanto um colar marcante e brincos discretos adicionavam um toque de brilho. O suéter amarrado sobre os ombros rompia com a imagem esperada de um traje formal. Esse gesto simples, quase cotidiano, injetava uma nota de espontaneidade em um ambiente altamente formal.

O tapete vermelho, um campo de provas

A atriz francesa Leïla Bekhti não é estranha a escolhas de estilo marcantes. No César Awards de 2024, ela optou por um vestido de cetim amarelo-manteiga, contrastando com a predominância do preto. Sua abordagem ao tapete vermelho baseia-se na consistência: privilegiar silhuetas fortes sem ser ostentosa. Aqui, o suéter com nó na cabeça dilui a linha entre o traje de noite e o look do dia a dia. Essa escolha reflete uma evolução mais ampla no estilo do tapete vermelho, onde as celebridades ousam incorporar elementos mais informais em produções sofisticadas.

Uma nova abordagem ao chique

Há muito associado ao estilo preppy, o suéter amarrado sobre os ombros fez um retorno notável nas últimas temporadas. Visto nas passarelas de Jacquemus, Loewe e Ami, esse detalhe provou ser um elemento poderoso capaz de transformar um look. Usado com jeans, evoca uma elegância descomplicada. Sobre um vestido formal, como demonstrado por Leïla Bekhti, cria um contraste marcante.

O look de Leïla Bekhti na cerimônia do César de 2026 ilustra uma tendência mais ampla: um chique menos rígido e mais pessoal. Em vez de se ater a uma ideia estrita de traje formal, ela oferece uma interpretação mais contemporânea. O contraste entre o vestido impecável e o suéter jogado sobre os ombros cria um equilíbrio sutil. Nas redes sociais, seu look foi amplamente comentado e elogiado por sua modernidade.

Na cerimônia do César de 2026, Leïla Bekhti demonstrou que um detalhe simples pode transformar um look de noite. Ao amarrar um suéter sobre o vestido, ela desafiou as convenções do tapete vermelho, mantendo uma elegância refinada. Uma escolha de moda discreta, porém marcante, que nos lembra que o estilo, às vezes, reside em um toque inesperado.