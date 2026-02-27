Search here...

No tapete vermelho, esta atriz quebra as regras com um detalhe casual.

Fabienne Ba.
@justezoe/Instagram

No tapete vermelho, os looks costumam ser meticulosamente planejados. Na cerimônia do César de 2026, a atriz francesa Leïla Bekhti optou por desafiar as expectativas com uma escolha de moda inesperada.

Leïla Bekhti ousa um toque casual no César Awards

Na cerimônia do César de 2026, Leïla Bekhti chamou a atenção com um look que desafiou os trajes de gala tradicionais. Indicada a Melhor Atriz por seu papel em "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan", de Ken Scott, ela desfilou no tapete vermelho com uma criação exclusiva da Ami.

Seu vestido estruturado, com a barra levemente evasê, evocava uma elegância atemporal. O detalhe que realmente se destacava, no entanto, estava em outro lugar: um suéter amarrado nos ombros, emoldurando a parte superior do corpo e conferindo um ar mais descontraído.

Uma silhueta desenhada até ao mais ínfimo detalhe

Concebido por Alexandre Mattiussi, fundador e diretor artístico da Ami, o look brincava com contrastes. O vestido, ajustado na parte superior e com saia evasê a partir dos quadris, remetia a certas linhas inspiradas na década de 1950. Mules de salto alto e bico aberto completavam o visual, enquanto um colar marcante e brincos discretos adicionavam um toque de brilho. O suéter amarrado sobre os ombros rompia com a imagem esperada de um traje formal. Esse gesto simples, quase cotidiano, injetava uma nota de espontaneidade em um ambiente altamente formal.

O tapete vermelho, um campo de provas

A atriz francesa Leïla Bekhti não é estranha a escolhas de estilo marcantes. No César Awards de 2024, ela optou por um vestido de cetim amarelo-manteiga, contrastando com a predominância do preto. Sua abordagem ao tapete vermelho baseia-se na consistência: privilegiar silhuetas fortes sem ser ostentosa. Aqui, o suéter com nó na cabeça dilui a linha entre o traje de noite e o look do dia a dia. Essa escolha reflete uma evolução mais ampla no estilo do tapete vermelho, onde as celebridades ousam incorporar elementos mais informais em produções sofisticadas.

Uma nova abordagem ao chique

Há muito associado ao estilo preppy, o suéter amarrado sobre os ombros fez um retorno notável nas últimas temporadas. Visto nas passarelas de Jacquemus, Loewe e Ami, esse detalhe provou ser um elemento poderoso capaz de transformar um look. Usado com jeans, evoca uma elegância descomplicada. Sobre um vestido formal, como demonstrado por Leïla Bekhti, cria um contraste marcante.

O look de Leïla Bekhti na cerimônia do César de 2026 ilustra uma tendência mais ampla: um chique menos rígido e mais pessoal. Em vez de se ater a uma ideia estrita de traje formal, ela oferece uma interpretação mais contemporânea. O contraste entre o vestido impecável e o suéter jogado sobre os ombros cria um equilíbrio sutil. Nas redes sociais, seu look foi amplamente comentado e elogiado por sua modernidade.

Na cerimônia do César de 2026, Leïla Bekhti demonstrou que um detalhe simples pode transformar um look de noite. Ao amarrar um suéter sobre o vestido, ela desafiou as convenções do tapete vermelho, mantendo uma elegância refinada. Uma escolha de moda discreta, porém marcante, que nos lembra que o estilo, às vezes, reside em um toque inesperado.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Prêmio César 2026: Isabelle Adjani convoca homens a "defenderem as mulheres"

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Prêmio César 2026: Isabelle Adjani convoca homens a "defenderem as mulheres"

Em 26 de fevereiro de 2026, no Olympia, Isabelle Adjani protagonizou um dos momentos mais memoráveis da51ª cerimônia...

Aos 38 anos, esta atriz fala abertamente sobre suas dificuldades com a amamentação e os desafios de ser uma mãe de primeira viagem.

A atriz, cantora, compositora, escritora, estilista e produtora americana Hilary Duff fala abertamente sobre suas dificuldades com a...

Alvo de comentários racistas ao vivo na televisão, esta cantora se vê no centro de uma controvérsia.

O escritor e editor francês Richard Millet causou alvoroço em 23 de fevereiro de 2026, durante o programa...

"Esportiva e deslumbrante": esta atleta olímpica está causando sensação na praia.

A esquiadora freestyle sino-americana Eileen Gu continua brilhando após suas conquistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026,...

Jessica Alba e sua filha se reencontraram no tapete vermelho: uma aparição rara e memorável.

Já fazia alguns meses que elas não eram vistas juntas sob os holofotes. A atriz, modelo e empresária...

Aos 49 anos, Alicia Silverstone causou sensação com um vestido escultural.

A atriz e produtora americana Alicia Silverstone brilhou no tapete vermelho do Critics Choice Awards com um vestido...

© 2025 The Body Optimist