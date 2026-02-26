Search here...

"Esportiva e deslumbrante": esta atleta olímpica está causando sensação na praia.

Anaëlle G.
@eileengu/Instagram

A esquiadora freestyle sino-americana Eileen Gu continua brilhando após suas conquistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, onde ganhou mais uma medalha de ouro. Seu recente ensaio fotográfico para a revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit, compartilhado no Instagram, incendiou a internet, mostrando-a radiante na praia.

Uma foto que celebra a vitória olímpica.

Na areia, Eileen Gu posa com confiança em um biquíni branco, com seus cabelos loiros ondulados ao vento. Sua maquiagem discreta realça seus olhos marcantes e lábios rosa-claro, complementados por uma manicure branca combinando, para um visual esportivo e elegante ao mesmo tempo. A conta do Instagram da revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit acompanhou a publicação com a legenda "Mais uma medalha. E que seja de ouro, @eileengu", destacando seu triunfo olímpico e celebrando sua beleza natural.

Reações entusiasmadas de usuários da internet

Desde então, os comentários dos fãs não param de chegar, em francês (e em outros idiomas), testemunhando a admiração mundial por esta campeã olímpica. Entre eles: "Oh, magnífica!" , "Tão incrível!!" e "Eu amo a Ling, você é a melhor" , refletindo o entusiasmo por seu carisma e desempenho atlético.

Essa aparição confirma o status de Eileen Gu como um ícone do esporte e da moda, unindo o sucesso olímpico a uma presença magnética nas redes sociais.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Jessica Alba e sua filha se reencontraram no tapete vermelho: uma aparição rara e memorável.
Article suivant
Alvo de comentários racistas ao vivo na televisão, esta cantora se vê no centro de uma controvérsia.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 38 anos, esta atriz fala abertamente sobre suas dificuldades com a amamentação e os desafios de ser uma mãe de primeira viagem.

A atriz, cantora, compositora, escritora, estilista e produtora americana Hilary Duff fala abertamente sobre suas dificuldades com a...

Alvo de comentários racistas ao vivo na televisão, esta cantora se vê no centro de uma controvérsia.

O escritor e editor francês Richard Millet causou alvoroço em 23 de fevereiro de 2026, durante o programa...

Jessica Alba e sua filha se reencontraram no tapete vermelho: uma aparição rara e memorável.

Já fazia alguns meses que elas não eram vistas juntas sob os holofotes. A atriz, modelo e empresária...

Aos 49 anos, Alicia Silverstone causou sensação com um vestido escultural.

A atriz e produtora americana Alicia Silverstone brilhou no tapete vermelho do Critics Choice Awards com um vestido...

Camila Cabello chama a atenção em Miami com seu vestido floral.

Camila Cabello causou sensação recentemente com uma série de fotos de férias em um vestido preto floral que...

"Ela ilumina o estádio": a beleza desta líder de torcida é cativante.

Ariana Taylor McClure, ex-cheerleader dos Lakers (Laker Girls), juntou-se ao Miami Dolphins e agora ilumina os estádios da...

© 2025 The Body Optimist