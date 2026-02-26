"Esportiva e deslumbrante": esta atleta olímpica está causando sensação na praia.

A esquiadora freestyle sino-americana Eileen Gu continua brilhando após suas conquistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, onde ganhou mais uma medalha de ouro. Seu recente ensaio fotográfico para a revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit, compartilhado no Instagram, incendiou a internet, mostrando-a radiante na praia.
Uma foto que celebra a vitória olímpica.
Na areia, Eileen Gu posa com confiança em um biquíni branco, com seus cabelos loiros ondulados ao vento. Sua maquiagem discreta realça seus olhos marcantes e lábios rosa-claro, complementados por uma manicure branca combinando, para um visual esportivo e elegante ao mesmo tempo. A conta do Instagram da revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit acompanhou a publicação com a legenda "Mais uma medalha. E que seja de ouro, @eileengu", destacando seu triunfo olímpico e celebrando sua beleza natural.
Veja esta publicação no Instagram
Reações entusiasmadas de usuários da internet
Desde então, os comentários dos fãs não param de chegar, em francês (e em outros idiomas), testemunhando a admiração mundial por esta campeã olímpica. Entre eles: "Oh, magnífica!" , "Tão incrível!!" e "Eu amo a Ling, você é a melhor" , refletindo o entusiasmo por seu carisma e desempenho atlético.
Essa aparição confirma o status de Eileen Gu como um ícone do esporte e da moda, unindo o sucesso olímpico a uma presença magnética nas redes sociais.