"Esportiva e deslumbrante": esta atleta olímpica está causando sensação na praia.

A esquiadora freestyle sino-americana Eileen Gu continua brilhando após suas conquistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, onde ganhou mais uma medalha de ouro. Seu recente ensaio fotográfico para a revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit, compartilhado no Instagram, incendiou a internet, mostrando-a radiante na praia.

Uma foto que celebra a vitória olímpica.

Na areia, Eileen Gu posa com confiança em um biquíni branco, com seus cabelos loiros ondulados ao vento. Sua maquiagem discreta realça seus olhos marcantes e lábios rosa-claro, complementados por uma manicure branca combinando, para um visual esportivo e elegante ao mesmo tempo. A conta do Instagram da revista esportiva americana Sports Illustrated Swimsuit acompanhou a publicação com a legenda "Mais uma medalha. E que seja de ouro, @eileengu", destacando seu triunfo olímpico e celebrando sua beleza natural.

Reações entusiasmadas de usuários da internet

Desde então, os comentários dos fãs não param de chegar, em francês (e em outros idiomas), testemunhando a admiração mundial por esta campeã olímpica. Entre eles: "Oh, magnífica!" , "Tão incrível!!" e "Eu amo a Ling, você é a melhor" , refletindo o entusiasmo por seu carisma e desempenho atlético.

Essa aparição confirma o status de Eileen Gu como um ícone do esporte e da moda, unindo o sucesso olímpico a uma presença magnética nas redes sociais.